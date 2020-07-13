Відділення Пенсійного фонду в Івано-Франківську закрили на карантин.



Івано-Франківський відділ обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в області пішов на карантин від сьогодні, 13 липня, й до 24 липня включно. Про це повідомили на сайті управління.

Причиною карантину став позитивний результат тесту на коронавірус одного з працівників відділення.

В управління додали, що всі послуги щодо пенсійного забезпечення впродовж цього часу можна буде отримати на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України portal.pfu.gov.ua. Єдину послугу – допомогу на поховання – можна буде отримати у Тисменицькому відділі обслуговування громадян. Окрім того, громадяни можуть звертатися на «гарячу» телефонну лінію (0342) 54 13 41.

Нагадаємо, на ранок 13 липня на Івано-Франківщині підтверджено COVID-19 у 3071 людини. У лікарнях області перебувають 339 пацієнтів з коронавірусною інфекцією, що становить 25,5% місць, передбачених для таких хворих. Загалом на Франківщині у лікувальних закладах, які входять до першої лінії та передбачені для лікування хворих з гострою респіраторною хворобою, спричиненою коронавірусом, розгорнуто 1326 ліжок для таких пацієнтів, – повідомили в ОДА.