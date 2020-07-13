Галицькі хроніки COVID-19: 13 липня.

Станом на 09:00 13 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 12 438 хворих на COVID-19. За минулу добу – 175 нових випадків: 42 – на Івано-Франківщині, 104 – на Львівщині (проведено 548 ПЛР-досліджень) та 29 – на Тернопіллі (проведено 350 досліджень методом ПЛР).
За минулу добу підтверджено три смерті внаслідок коронавірусної інфекції: усі троє людей померли на Львівщині. Летальність коронавірусної хвороби в Галичині зменшилася до 2,6%.
За весь час пандемії у трьох областях одужало 3 757 хворих на COVID-19. За минулу добу – 81 особа: 56 – на Львівщині, 24 – на Тернопіллі та 1 – на Івано-Франківщині.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 липня (09:00): 2260 випадків, 29 нових
м. Тернопіль – 13 осіб
Бережанський район – 1 особа
Бучацький район – 2 особи
Тернопільський район – 1 особа
Кременецький район – 1 особа
Теребовлянський район – 3 особи
Підволочиський район – 1 особа
Монастириський район – 2 особи
Шумський район – 2 особи
Гусятинський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 липня (09:00): 7107 випадків, 104 нових
м. Львів – 51 особа
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 1 особа
Дрогобицький район – 14 осіб
Жидачівський район – 2 особи
Жовківський район – 3 особи
Золочівський район – 2 особи
Кам'янка-Бузький район – 1 особа
Миколаївський район – 5 осіб
Мостиський район – 3 особи
Перемишлянський район – 3 особи
Пустомитівський район – 7 осіб
Радехівський район – 1 особа
Самбірський район – 5 осіб
Сокальський район – 2 особи
Стрийський район – 2 особи
Яворівський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 липня (09:00): 3071 випадок, 42 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.13.07.2020