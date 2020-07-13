Галицькі хроніки COVID-19: 13 липня.

Станом на 09:00 13 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 12 438 хворих на COVID-19. За минулу добу – 175 нових випадків: 42 – на Івано-Франківщині, 104 – на Львівщині (проведено 548 ПЛР-досліджень) та 29 – на Тернопіллі (проведено 350 досліджень методом ПЛР).



За минулу добу підтверджено три смерті внаслідок коронавірусної інфекції: усі троє людей померли на Львівщині. Летальність коронавірусної хвороби в Галичині зменшилася до 2,6%.



За весь час пандемії у трьох областях одужало 3 757 хворих на COVID-19. За минулу добу – 81 особа: 56 – на Львівщині, 24 – на Тернопіллі та 1 – на Івано-Франківщині.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 липня (09:00): 2260 випадків, 29 нових

м. Тернопіль – 13 осіб

Бережанський район – 1 особа

Бучацький район – 2 особи

Тернопільський район – 1 особа

Кременецький район – 1 особа

Теребовлянський район – 3 особи

Підволочиський район – 1 особа

Монастириський район – 2 особи

Шумський район – 2 особи

Гусятинський район – 3 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 липня (09:00): 7107 випадків, 104 нових

м. Львів – 51 особа

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 1 особа

Дрогобицький район – 14 осіб

Жидачівський район – 2 особи

Жовківський район – 3 особи

Золочівський район – 2 особи

Кам'янка-Бузький район – 1 особа

Миколаївський район – 5 осіб

Мостиський район – 3 особи

Перемишлянський район – 3 особи

Пустомитівський район – 7 осіб

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 5 осіб

Сокальський район – 2 особи

Стрийський район – 2 особи

Яворівський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 липня (09:00): 3071 випадок, 42 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.