Львів’янину Дмитру Бублику присвоєно звання Герой України.

Воїну 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила, львів’янину Дмитрові Бублику присвоєно звання Герой України. Відповідний указ Президент підписав 11 грудня.
«Указом Президента України №856, за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також вірність військовій присязі, звання Героя України з врученням ордену «Золота Зірка» присвоєно майстер-сержанту Дмитру Бублику, який відзначився вмілими діями під час оборони Луганщини. За час боїв його рота знищила значну кількість особового складу та техніки ворога», – йдеться в повідомленні на fb-сторінці 24 ОМБр імені короля Данила.
Майстер-сержант Дмитро Бублик на фронті з 2014-го. Його підрозділ завжди виконував завдання на найбільш небезпечних та гарячих напрямках ведення бойових дій.
Нагадаємо, воїнів 24 ОМБр імені короля Данила нагородили відзнакою «За мужність та відвагу». Стрічку почесної відзнаки вручили командирові бригади полковникові Івану Голішевському.
30.12.2022