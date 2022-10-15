Командир львівських десантників та сотник УПА отримали звання Героїв України.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командирові 80-ї десантно-штурмової бригади Ігореві Скибюку та сотнику УПА, політв’язню Мирославу Симчичу. Відповідні укази Президент підписав у п'ятницю, 14 жовтня, у День захисників і захисниць України.

 

 

Відповідно до указу, звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» присвоєно командирові 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, полковникові Ігорю Скибюку «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України».

 

Іншим указом звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» присвоєно українському військовому та громадському діячеві, сотенному Української повстанської армії, політв’язню радянських концтаборів Мирославові Симчичу.

 

Сотника УПА відзначено найвищою нагородою «за героїзм, виявлений у боротьбі за незалежність України, визначні особисті заслуги у становленні Української державності, багаторічну плідну громадську діяльність».

 

99-річний Мирослав Симчич (псевдо «Кривоніс») був сотенним УПА, за що відбув 32 роки у радянських концтаборах. Найвідомішою є його участь у бою за Космач у січні 1945 року, коли повстанці знищили цілий каральний полк НКВС – понад 400 осіб. Мирослав Симчич є також кавалером орденів «Свободи» та «За заслуги», почесним громадянином Львова та Коломиї.


 

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