Боєць "Правого сектору" Дмитро Коцюбайло отримав "Героя України".

 

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання "Героя України" із врученням ордена “Золота зірка” командирові 1-ї окремої штурмової роти ДУК “Правий сектор” Дмитрові Коцюбайлу (позивний “Да Вінчі”).

 

 

Коцюбайло отримав найвищу державну нагороду “за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України”.

 

Про "Да Вінчі" говорять як про живу легенду війни на Донбасі.

 

"Знаю його особисто як першокласного воїна, який вже більше восьми років безвилазно на фронті, – прокоментувала колишня снайперка "Правого сектору" Олена Білозерська. – Маю приблизне уявлення про божевільну кількість знищеної ним і його побратимами з 1-ої ОШР ДУК ПС живої сили противника. Мені важко навіть пригадати іншу людину, яка б заслуговувала на це звання більше, ніж Да Вінчі".

 

Народний депутат із фракції "Голос" Роман Лозинський написав у Facebook: “Дмитро Коцюбайло, відомий на псевдо “Да Вінчі”, у свій 21 рік став наймолодшим командиром 1-ї штурмової роти Добровольчого Українського Корпусу “Правий сектор”. Восьмий рік на російсько-українській війні. Російські терористи підгорають від одної лиш згадки його позивного. Чотири роки тому Дмитра нагородили орденом “Народний герой України”. Сьогодні в парламенті доброволець отримав найвищу нагороду нашої держави – "Герой України". Радію, що наша країна почала нагороджувати достойних ще за життя, а не лише тих, хто поклав його за рідну землю”, – написав Лозинський.

 

 

Дмитро Коцюбайло – учасник Революції Гідності. Після Майдану пішов на фронт. У 2014 році командував взводом добровольців на сході України, у 2015-му став командиром роти. В 2014 році отримав важке поранення під Донецьком. Після одужання та реабілітації повернувся на фронт.

 

Брав участь в операціях з визволення Карлівки, Пісків, Авдіївки, у боях під Степанівкою, Савур-Могилою, Старогнатівкою, на позиції “Алмази", зазначає інтернет-видання "Новинарня".

 

01.12.2021

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