У Дрогобичі відкрили меморіальну дошку Сергію Кульчицькому та кімнату-музей.

До Дня захисників і захисниць України у Дрогобичі на фасаді гімназії №5 урочисто відкрили та освятили пам’ятну дошку, присвячену українському військовому, генерал-майору, начальнику управління бойової та спеціальної підготовки Головного управління Національної гвардії України, Герою України Сергієві Кульчицькому. Про це повідомила пресслужба Дрогобицької міськради.

На відкриття пам’ятної дошки Сергієві Кульицькому до Дрогобича прибули командир батальйону оперативного призначення імені генерала Кульчицького майор Максим Масний та військовослужбовці батальйону, військовослужбовці дрогобицької роти Нацгвардії, ветерани АТО, які знали Сергія Кульчицького як непересічну особистість та людину, яка зробила неоціненний вклад у захист України від агресора.

«Це дуже хвилююча подія – відкривати першу в Дрогобичі школу імені Сергія Кульчицького. Школу імені новітнього героя. Це велика честь і надзвичайно велика відповідальність для кожного, хто навчається зараз чи буде навчатись в цьому закладі – нести почесне звання випускника гімназії імені генерала Кульчицького», – зазначив голова Дрогобицької громади Тарас Кучма, котрий, перебуваючи в зоні бойових дій, був лікарем медичної служби батальйону Кульчицького.

У дрогобицькій гімназії №5 вшанували пам’ять ще двох воїнів, які віддали своє життя у російсько-українській війні: Ігоря Бориса та Богдана Вовка.

Після урочистості на подвір’ї гімназії №5 ім. генерала Кульчицького висадили калинову алею. У гімназії також облаштували музей-кімнату, присвячену загиблим героям.

«Тут зібрано тематичні військові книги, публікації та особисті військові речі дрогобичан. У ближчому часі шкільний музей поповниться особистими речами Сергія Кульчицького – їх обіцяла передати дружина загиблого героя Надія Кульчицька», – повідомили у Дрогобицькій міськраді.

Нагадаємо, генерал-майор, начальник управління бойової та спеціальної підготовки Головного управління Національної гвардії України Сергій Кульчицький був уродженцем міста Веймар (Німеччина). Він загинув 29 травня 2014 року поблизу міста Слов'янськ на Донеччині.

Генерал був у вертольоті Мі-8МТ Нацгвардії, який після розвантаження харчових продуктів і проведення ротації особового складу на п'ятому блокпосту, повертаючись з району гори Карачун, зазнав обстрілу.

Катастрофа, викликана пострілом з переносного зенітного ракетного комплексу, забрала життя шістьох військовослужбовців НГУ: генерал-майора Сергія Кульчицького, полковника Сергія Бульдовича, майора Віталія Куриловича, капітана Сергія Кравченка, прапорщиків Валентина Білошкурського і Віктора Липського, і шістьох працівників спеціальної роти міліції УМВС України в Івано-Франківській області: старших лейтенантів міліції Петра Безпалька та Василя Семанюка, старшого прапорщика міліції Володимира Шарабуряка, прапорщика міліції Володимира Лисенчука, старшини міліції Петра Остап'юка, старшого сержанта міліції Віктора Яковьяка. Дивом вціліти судилося лише одному члену екіпажу – другому пілотові капітану Олександру Макеєнку, який зазнав важких травм.

Ігор Борис був майданівцем. 21 травня 2014 його мобілізували. Він проходив військову службу в 24-й окремій механізованій бригаді ім. Данила Галицького. 11 липня 2014 року він загинув у селі Зеленопілля на Луганщині під час артилерійського обстрілу наших позицій військами РФ.

Богданові Вовкові цього року могло б виповнитись 52 роки. У липні 2014 року він був мобілізований до лав Національної гвардії України – служив техніком 3-ї окремої бригади ІІ батальйону 5-ї роти оперативного призначення. 14 лютого 2015 року його підрозділ був направлений до Дебальцевого, щоб відбити напад ворогів на важливі об’єкти. Група потрапила в засідку та була обстріляна. Богдан зазнав чисельних осколкових поранень, від яких помер. За особисту мужність і героїзм Богдана Вовка нагородили орденом За героїзм ІІІ ступеня посмертно.

Фото drohobych-rada.gov.ua