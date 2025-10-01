Андрію Парубію присвоєно звання Героя України.

 

Сьогодні, 1 жовтня, президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ексголові Верховної Ради нардепу Андрію Парубію посмертно. Указ про це розміщено на офіційній сторінці президента України. Підписано укази про присвоєння звання Герой України ще трьом українцям – і теж, нажаль, посмертно: Геннадію Афанасьєву, Степанові Чубенку та Володимирові Вакуленку.

 

Володимир Зеленський зазначив, що ці четверо українців були особливими людьми.

 

«Їхнє життя було неоднаковим, і вони походили з різних частин нашої країни – Львівщини, Криму, Донеччини, Харківщини. Але кожен із них для багатьох тепер є уособленням саме такої України, яка зуміла проявити характер і вистояти проти Росії. Шануємо всіх наших Героїв. Пам’ятаємо. І дякуємо кожному, хто своє життя присвячує Україні», – написав президент на своїй сторінці у fb.

 

За час повномасштабної війни 722 українські воїни отримали звання Героя України, із них 445 – посмертно.

 

Андрій ПАРУБІЙ

 

 

Колишній спікер парламенту України, народний депутат України 6-го, 7-го, 8-го та 9-го скликань.

 

30 серпня 2025 року на вул. Єфремова у Львові вбивця, який маскувався під кур’єра служби доставки, розстріляв нардепа Андрія Парубія. Підозрюваний здійснив вісім пострілів у політика, внаслідок чого той загинув на місці. За підозрою у вчиненні вбивства затримали завербованого російськими спецслужбами 52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова, який у залі суду зізнався у скоєному.

 

Петиція про присвоєння Андрію Парубію звання Героя України зібрала понад 25 тис. підписів. Звернення до президента про присвоєння відомому політику найвищого державного звання підтримали Львівська міська та обласна ради.

 

Геннадій АФАНАСЬЄВ

 

 

Загиблий український військовий з Криму, колишній політв'язень Кремля, який створив програму реінтеграції ветеранів АТО власним коштом.

 

Він – обличчя кримського спротиву та політв’язнів, яких досі утримують в російських в'язницях.

 

Степан ЧУБЕНКО

 

 

16-річний активіст з Краматорська, якого у 2014 році вбили російські бойовики за проукраїнську позицію.

 

Хлопець брав участь у марші УПА в місті Київ, також організовував проукраїнські мітинги у Краматорську, акції з протидії проведенню незаконного референдуму під час окупації міста проросійськими бойовиками.

 

 

Володимир ВАКУЛЕНКО

 

 

Дитячий письменник, громадський діяч, лауреат міжнародної літературної премії імені Олеся Ульяненка, лауреат міжнародного конкурсу "Коронація слова", нагороджений відзнакою "Срібний тризуб" до 20-ліття Незалежності України за літературні досягнення.

 

У 2022 році під час окупації Ізюмського району Харківщини Володимира Вакуленка вбили окупанти. Його викрали у селі Капитолівка, поблизу міста Ізюм, наприкінці березня.

 

Посмертно нагороджений спецвідзнакою IPA Prix Voltaire 2023.


 

01.10.2025

