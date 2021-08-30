Президент присвоїв "Героя України" пластунові Віктору Гурняку, який загинув на війні у 2014-му.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" (посмертно) Віктору Гурняку – українському фотографу, добровольцеві, пластунові. Гурняк (псевдо "Олігарх") загинув 19 жовтня 2014 року, коли під мінометним обстрілом вивозив поранених у районі 32-го блокпосту поблизу селища Сміле на Луганщині.

Офіційна церемонія відбулася під час вшанування пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни в неділю на території Міністерства оборони у Києві. Нагороду отримали батьки воїна Петро та Марія Гурняки, а також брат Остап.

Крім того, Президент удостоїв званням Героя України бійця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Святослава Горбенка, який загинув 3 жовтня 2014 року під час оборони Донецького аеропорту, рятуючи травмованого побратима.

Побратим Гурняка Назар Зелінка повідомив, що ініціатива нагородити "Олігарха" званням Героя України виникла ще шість з половиною років тому.

"Шість років, чотири місяці і один день – саме стільки часу минуло від нашої ініціативи присвоїти Віктору Гурняку звання Героя України. 28 квітня 2015 року на сесії Тернопільська міська рада ми ініціювали звернення до Президента України присвоїти Віктору Гурняку звання "Герой України". Далі оформлення нагородної документації, проходження усіх формальностей та подання в Адміністрацію Президента і тиша… ні відмови ні рішення…", – поінформував Зелінка.

Народний депутат пластун Роман Лозинський (фракція "Голос") закликав Верховну Раду ухвалити постанову зі закликом до Президента, аби присвоїв Гурняку звання "Герой України". У квітні 2021 року цю ініціативу підтримало 257 народних депутатів.

Лозинський прокоментував після церемонії: "То був серпень 2008. Мій перший військово-вишкільний табір Легіон – військово-патріотичне виховання. Ти тоді був сотником (головним організатором). Я дуже змінився після того табору. І багато чого в мені зародилось того серпня. В ті таборові дні і ночі, біля вечірніх ватр і у ранковому гарті. Сьогодні теж серпневий день. Тринадцять років потому. Ти отримав відзнаку Героя України. Посмертно. Але героєм ти став у 2014. Коли воював і коли загинув. Дякую за серпень 2008. Дякую, Гартік, за твій чин".

Віктор Гурняк народився 8 червня 1987 року в селі Городниця на Тернопіллі. Навчався в Тернополі. У 14 років вступив у Пласт. Був заступником із виховної роботи станичного та окружного пластового проводу. Організатор багатьох акцій та комендант крайового (всеукраїнського) табору "Легіон-11".

У юнацькі роки редагував пластовий часопис "Цвіт України", був прес-секретарем обласного осередку партії "ПОРА".

Любив фотографію. Співпрацював із аґенцією УНІАН та низкою українських видань, згодом – із Reuters. Був співзасновником фотоаґенції LUFA. Зокрема, знімав на чемпіонаті Європи з футболу EURO-2012, документував події на Майдані в 2013-2014-х роках.

"Ми познайомились 1 грудня 2013 року. Переді мною стояло втілення добра і ідейності з наймилішою посмішкою. За ці два місяці ти не пропустив жодної гарячої точки – від Груші до Інституської. Ти знімав зі скрижанілого пам'ятника Лобановському і захололі тіла героїв на Майдані. Ти поїхав у Крим, не знаючи російської мови, і знімав кораблі в кількох кроках від ворога. Востаннє я бачила тебе на порозі офісу, коли ти захоплено розповідав, як ви привезли 500 касок для наших військовиків. А тепер ти вирішив, що теж маєш служити. І потім та sms і шум у вухах, бо це була найнесправедливіша звістка у світі". Тетяна Ніколаєнко, журналістка

Знявся у відеокліпі "Тартака" та "Нічлави" "Не кажучи нікому" ("Поплач за мною, мамо, коли я загину за свою землю, за Україну...") у ролі повстанця, який загинув у 1943 році в бою під Загоровим, боронячи рідну землю від загарбників.

Разом із дружиною Іриною мешкав у Львові. Сиротою залишилась донька Юстина.