Анджей Дуда таки переобраний на другу каденцію.

Його екзитпольну перемогу підтвердили й офіційні результати голосування.

 

 

Голова Державної виборчої комісії Республіки Польща Сильвестер Марціняк (Sylwester Marciniak) у понеділок, 13 липня, оголосив результати голосування з 99,79% виборчих дільниць. Згідно з ними, чинний глава держави, якого підтримує урядова партія «Право і Справедливість», Анджей Дуда здобув 51,21 % голосів. Його головний конкурент – президент Варшави і репрезентант опозиційної Громадянської коаліції – Рафал Тшасковський здобув прихильність 48,79 % виборців. Як повідомило Polskie Radio 24, перевага Дуди становить приблизно пів мільйона голосів. 

 

Електоральна фреквенція в другому турі виборів, який відбувся в неділю 12 липня, становила 68,12 %.

 

Дуда переконливо виграв в східних воєводствах (Підкарпатське – 71%, Любельське – 66%), Тшасковський – в західних (Любуське –60%, Західнопоморське –59%).


 

Нагадаємо, що в першому турі, який відбувся 28 червня, Анджей Дуда здобув 43,67% (приблизно 8,417 млн голосів), а його головний конкурент, президент Варшави Рафал Тшасковський, – 30,34% (приблизно 5,845 млн голосів). Третю сходинку посів журналіст Шимон Головня з 13,85% (приблизно 2,667 млн голосів). Ці результати збіглися з результатами екзитполу, який провів демоскопічний центр IPSOS, з урахуванням, звісно, допустимої похибки. Електоральна фреквенція, за даними Державної виборчої комісії, становила 62,9%.

 


Як голосували різні електоральні групи (дані екзитполу):
за статтю (чоловіки – жінки);
за освітою (початкова – професійна – середня – вища)
за типом поселення (село – місто)

  

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