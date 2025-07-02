Опозиційна партія «Право і справедливість» стає лідером електоральних симпатій у Польщі.

Якби вибори там відбулися незабаром, то чинна урядова коаліція не мала б жодних шансів на успіх.

 

 

Якби парламентські вибори в Польщі відбулися наступної неділі, опозиційна партія «Право і справедливість» (ПіC) здобула б на них впевнену перемогу. Про це свідчать результати опитування громадської думки, проведеної демоскопічним центром IBRiS на замовлення газети Rzeczpospolita.

 

Опитування, яке відображає польський партійно-політичний ландшафт через місяць після президентських виборів, показує, що ПіС має електоральну підтримку на рівні 28,9%. Таким чином партія Ярослава Качинського продемонструвала зростання на 0,6 процентного пункта порівняно з попереднім опитуванням політичних уподобань поляків, проведеним одразу після другого туру президентських виборів.

 

Політична сила прем’єр-міністра Дональда Туска «Громадянська коаліція» диспонує підтримкою 26,5% виборців. Таким чином зафіксовано падіння електоральної підтримки аж на 5,8 відсоткового пункта.

 

На третьому місці – правопопулістська партія «Конфедерація» з результатом 16,8%, що на 3,9 процентного пункта нижче, ніж у попередньому опитуванні.

 

А от ще дві партії, які входять до урядової коаліції – Польська селянська партія та Polska 2050, – взагалі опиняються нижче за виборчий бар’єр у п’ять відсотків.

 

Партія «Лівиця» все ще зберігає шанси потрапити до Сейму, навіть попри те, що за місяць її підтримка впала на 0,7 відсоткового пункта. Нині за «Лівицю» готові проголосувати 5,6% поляків.

 

Ліва партія «Разом» хоч і продемонструвала зростання на 1,7 відсоткового пункта, проте до переходу електорального бар’єра ще не дотягує. Її підтримка наразі – 4,8%.

 

 

Якщо ж брати до уваги персональні рейтинги польських політиків, то можна зауважити, що жоден з кандидатів на останніх президентських виборах не посів першого місця в останньому опитуванні довіри, проведеному центром IBRiS. Втратив першість і чинний президент Анджей Дуда.

 

На чолі останнього рейтингу опинився міністр закордонних справ Радослав Сікорський, якому довіряють 43,2% поляків. 20,2% з них «однозначно» довіряють, а 23% «скоріше». Негативну думку про керівника дипломатичного відомства мають 38,3% (31,7% рішуче йому не довіряють, 6,6% вибрали варіант «скоріше не довіряю»). Нейтральне ставлення виявили 15,9% опитаних. Тож Сікорський продемонстрував очевидний поступ, адже у червневому рейтингу IBRiS він не потрапив до трійки лідерів.

 

Президент-елект Кароль Навроцький і мер Варшави Рафал Тшасковський посіли відповідно друге і третє місця на п'єдесталі. Каролю Навроцькому довіряють 41,9% (22,7% довіряють йому однозначно, 19,2% скоріше довіряють). Недовіру до майбутнього голови держави висловили 46,3% опитаних (33,9% впевнено не довіряють, 12,4% скоріше не довіряють). 11,4% вибрали варіант «мені байдуже».

 

Подіум замикає Рафал Тшасковський, який зазнав чергового падіння порівняно з попереднім опитуванням. Довіру до мера Варшави висловлюють 41,7% респондентів (21,9% довіряють йому однозначно, 19,8% вибрали варіант «скоріше довіряю»). Не довіряють йому 44,4% опитаних (33,8% вибрали варіант «однозначно», 10,6% — «скоріше»). Нейтральне ставлення до нього зберігають 13,9% учасників дослідження.

 

Тепер щодо електоральної фреквенції. Наразі до урн в Польщі готові піти 54% виборців, у тому числі «однозначно» 41,3% і «скоріше» 12,7%. На початку червня таких було загалом 63,5%, тобто відбулося зниження заявленої електоральної фреквенції майже на 10 відсоткових пунктів.

 

Дослідження було проведено 27–28 червня, у ньому взяли участь 1067 респондентів за кваліфікованою вибіркою.

 

02.07.2025

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