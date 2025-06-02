Опозиційний кандидат Навроцький переміг на виборах президента Польщі.

Його президентство може спричинити зростання напруженості у відносинах Польщі з Євроунією та Україною.

 

 

У Польщі оголошено офіційні результати другого туру президентських виборів. Після підрахунку 100% бюлетенів перемогу здобув формально незалежний кандидат, якого підтримувала опозиційна партія «Право і справедливість» (ПіС), директор Інституту національної пам'яті 42-річний Кароль Навроцький (Karol Nawrocki). Про це повідомило Polskie Radio24.

 

Навроцький набрав 50,89 відсотка голосів виборців. Його конкурент, кандидат від урядової Громадянської коаліції, мер Варшави 53-річний Рафал Тшасковський (Rafał Trzaskowski) здобув підтримку 49,11 відсотка поляків.

 

 

Нагадаємо, що перші екзитполи центру Ipsos прогнозували перемогу провладного кандидата: Тшасковський набирав 50,3% голосів, його суперник – 49,7%. Утім друге, пізнє опитування засвідчило, що Навроцький набрав 51 відсоток голосів, тоді як Тшасковський отримав підтримку 49% виборців.

 

Електоральна фреквенція у другому турі була рекордно високою – 71,63%. Як і близькість результатів двох кандидатів, це свідчить, на думку експертів, про запеклу боротьбу між політичними силами в Польщі та про розділеність польського суспільства.

 

Перемога Навроцького стала поважним ударом для польського уряду на чолі з ліберально-консервативним прем'єр-міністром Дональдом Туском. Перемога Тшасковського дала б Туску та його реформам новий імпульс. Досі ці реформи блокувалися нинішнім президентом від опозиційної ПіС Анджеєм Дудою.

 

Кароль Навроцький після оголошення результатів виборів пообіцяв «об'єднати патріотичний табір у Польщі, табір людей, які хочуть нормальну Польщу без нелегальних міґрантів». Результатом його перемоги, як передбачають політичні оглядачі, може стати зростання напруженості у відносинах Варшави з Брюсселем і Києвом. Адже Навроцький скептично налаштований і щодо Брюсселя, і щодо Києва. Він виступає проти запрошення України до НАТО та її прискореного вступу до ЄУ.

 

02.06.2025

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