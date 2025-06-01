Екзитполи вказують на перемогу в Польщі проурядового кандидата Тшасковського.

Проте різниця відсоткових пунктів між ним і кандидатом від опозиції Навроцьким значно менша за статистичну похибку.

 

 

У неділю, першого червня в Польщі відбувся другий тур президентських виборів. За посаду голови держави змагалися кандидат від урядової Громадянської коаліції, мер Варшави 53-річний Рафал Тшасковський (Rafał Trzaskowski) і незалежний кандидат 42-річний Кароль Навроцький (Karol Nawrocki), якого підтримує найбільша опозиційна партія «Право і справедливість» (ПіС).

 

Того ж дня о 21.00 було оголошено перші результати екзитполу, проведеного авторитетним демоскопічним центром IPSOS для телеканалів TVP, TVN та Polsat. Як повідомляє інформаційний портал Onet, згідно з результатами опитувань польських виборців на виході з дільниць, перемогу здобуває Тшасковський. Згідно з даними IPSOS, він набирає 50,3% голосів. Його суперник Кароль Навроцький – 49,7%.

 

Електоральну фреквенцію зафіксовано на рівня 72,8%.

 

Рафал Тшасковський, виступаючи перед своїми прихильниками привітав їх з перемогою і подякував за підтримку. Водночас  він визнав, що перевага над конкурентом «тонка, як лезо бритви». «Ми перемогли! Я сказав, що буде дуже тонко, ​​що кожен голос буде важливим. Я хотів би подякувати всім полькам і полькам за кожен голос. Я буду вашим президентом. Було честю зустріти вас усіх на цьому шляху. Обіцяю, що не підведу тебе», – заявив Тшасковський.

 

Тим часом експерти не радять поспішати з оголошенням переможця, оскільки різниця між результатами здобутими обома конкурентами, згідно з екзитполом, занадто мала, значно нижча за статистчину похибку, яка становить +/- 2 відсоткові пункти.

 

Нагадаємо, що в першому турі президентських виборів, який відбувся 18 травня, Рафал Тшасковський набрав 31,36% голосів виборців. За Кароля Навроцького проголосувало 29,54% поляків.

 

01.06.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Роман Романишин в галереї "Зелена Канапа"
3-29 червня львівська мистецька галерея "Зелена канапа" демонструватиме графічні (колоьоровий офорт) та скульптурні (бронза) твори відомого українського художника Романа Романишина.
01.06.25 | | Штука
In memoriam Мирослав Скорик
Свічка першого літнього дня вже пʼятий рік поспіль обпікає болем втрати — відходу у вічність маестро Мирослава Скорика, патрона Львівської національної філармонії, композитора, музиканта, наставника. Його спадок все ще лишається неосяжним...
30.05.25 | | Штука
Караванська: «Дюрер. Янголи. Спокусниці»
В експозиції «Рай/Пекло» Оксана Караванська творитиме мистецький фешн-перформанс на межі жанрів і сенсів. Містика, інтрига, провокація, - усе в стилі дизайнерки, яка любить дивувати й шокувати.
30.05.25 | | Штука
«Золотий обруч». Опера-реквієм
30 та 31 травня Львівська національна опера представить одну з ключових прем’єр до 125-річчя театру — оперу «Золотий обруч» Бориса Лятошинського. Постановку приурочено до 130-річчя від дня народження композитора.
29.05.25 | | Штука
Танцювальний перформанс “В полі зору” 
П'ять акторок через танець та гру випробовують властивості колективного тіла, яким стає суспільство в турбулентні часи. Перформерки досліджують, як погляд формує образ того, на кого дивляться, робить його реальним.
29.05.25 | | Штука
Концерт Оксани Басси
Однією з важливих рис її творчого портрета є легкість та неупередженість у професійному контактуванні. Вона інтуїтивно відчуває партнера, намагаючись не лише залучити його до краси твору, а й створити простір свободи, натхнення у процесі виконання.
28.05.25 | | Штука
Відомі й невідомі
Юрій Винничук
Найперші жертви, яких зазнала наша література від рук московитських катів. До 1937 року ще було далеко. Але вбивства не припинялися.
28.05.25 | | Дискурси
У дзеркалі голосу
Андрій Содомора
Цікава рима: мріє – діє... Бо що таке мрія – без дії?.. Таким, енергійним і дійовим у своїх мріях, був та й залишається Богдан Козак
28.05.25 | | Минуле

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.