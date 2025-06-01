Екзитполи вказують на перемогу в Польщі проурядового кандидата Тшасковського.

Проте різниця відсоткових пунктів між ним і кандидатом від опозиції Навроцьким значно менша за статистичну похибку.

У неділю, першого червня в Польщі відбувся другий тур президентських виборів. За посаду голови держави змагалися кандидат від урядової Громадянської коаліції, мер Варшави 53-річний Рафал Тшасковський (Rafał Trzaskowski) і незалежний кандидат 42-річний Кароль Навроцький (Karol Nawrocki), якого підтримує найбільша опозиційна партія «Право і справедливість» (ПіС).

Того ж дня о 21.00 було оголошено перші результати екзитполу, проведеного авторитетним демоскопічним центром IPSOS для телеканалів TVP, TVN та Polsat. Як повідомляє інформаційний портал Onet, згідно з результатами опитувань польських виборців на виході з дільниць, перемогу здобуває Тшасковський. Згідно з даними IPSOS, він набирає 50,3% голосів. Його суперник Кароль Навроцький – 49,7%.

Електоральну фреквенцію зафіксовано на рівня 72,8%.

Рафал Тшасковський, виступаючи перед своїми прихильниками привітав їх з перемогою і подякував за підтримку. Водночас він визнав, що перевага над конкурентом «тонка, як лезо бритви». «Ми перемогли! Я сказав, що буде дуже тонко, ​​що кожен голос буде важливим. Я хотів би подякувати всім полькам і полькам за кожен голос. Я буду вашим президентом. Було честю зустріти вас усіх на цьому шляху. Обіцяю, що не підведу тебе», – заявив Тшасковський.

Тим часом експерти не радять поспішати з оголошенням переможця, оскільки різниця між результатами здобутими обома конкурентами, згідно з екзитполом, занадто мала, значно нижча за статистчину похибку, яка становить +/- 2 відсоткові пункти.

Нагадаємо, що в першому турі президентських виборів, який відбувся 18 травня, Рафал Тшасковський набрав 31,36% голосів виборців. За Кароля Навроцького проголосувало 29,54% поляків.