Александр Кваснєвський користується в Польщі найбільшою довірою серед політиків.

У найновішому опитуванні мер Варшави Рафал Тшасковський втратив позицію лідера.

 

 

Колишній президент Польщі й екслідер Союзу демократичної лівиці Александр Кваснєвський вийшов на першу позицію рейтингу довіри серед польських політиків. Такими є результати останнього опитуванням громадскьої думки, проведеного демоскопічною інституцією IBRiS для порталу Onet. Про це повідомило Polskie Radio24.

 

Як зазначають соціологи, перемога колишнього президента є несподіваною тим, що він з'явився в такому рейтингу вперше. Політик користується довірою на рівні 44,4%, причому 16% опитаних «однозначно» йому довіряють, а 28,4% «скоріше довіряють». Протилежну думку висловили 33,9% опитаних, а 21,7% мають до нього нейтральне ставлення.

 

Мер Варшави й екскандидат у президенти від проурядової Громадянської Коаліції Рафал Тшасковський, який тривалий час лідирував, тепер посів друге місце з рівнем довіри 43,6% (18,7% «однозначно довіряють», а 24,7% «скоріше довіряють»). Таким чином він зазнав за минулий тиждень зниження народної довіри на 6,4 відсоткових пункти. Тшасковському не довіряють 48,1% опитаних, а 8,3% мають нейтральну думку.

 

Зростання довіри, своєю чергою, зафіксував чинний глава держави Анджей Дуда, який посів третє місце в рейтингу. Президентові довіряють 40% респондентів (зростання на 6,2 відсоткових пункти). Трохи більше, а саме 40,9%, не довіряють політику, а 19,1% мають про нього нейтральну думку.

 

На четвертому місці опинився глава польської дипломатії Радослав Сікорський, йому довіряють 39% респондентів. А от новообраний президент Польщі Кароль Навроцький дотягнувся лише до п’ятого місця з рейтингом довіри 37,4%. Далі йде чинний прем'єр-міністр Дональд Туск (36,7%) і екскандидат у президенти від правопопулістської «Конфедерації» Славомір Менцен (35,1%). У першій десятці також опинився неформальний лідер опозиційної партії «Право і Справедливість» Ярослав Качинський (31,4%).

 

Увагу привертає результат маршалка Сейму Шимона Головні (Szymon Hołownia). Довіра до нього зазнала значного падіння, аж на 6,8 відсоткових[ пунктів. «Безумовно довіряють» йому лише 5,2% опитаних, а «скоріше довіряють» – 21,6%. Політик займає 15-те місце з рейтингом недовіри аж 57,4%. У цьому антирейтингу його випереджає лише  Качинський, якому не довіряють 59,6%.

10.06.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Червень у Jam Factory: кіно, театр, музика
Jam Factory Art Center — атмосферний львівський простір Підзамча, що поєднує історію та сучасне мистецтво. У червні тут можна з насолодою слухати вишуканий авторський джаз, переглядати кінострічки та вистави.
09.06.25 | | Штука
Герой поневолі
Юрій Винничук
Випадків, коли справді героїчні вчинки чинили люди, які й не збиралися їх чинити, в історії ріжних народів було чимало. Випадок, який трапився з моїм героєм, теж доволі унікальний
06.06.25 | | Дискурси
Анатоль Степаненко: суб’єктивне дослідження простору
7 червня в Центрі інтелектуального мистецтва Меркурій розпочне роботу виставковий проєкт «Закодовані послання». У його межах представлять твори українського мультидисциплінарного художника Анатоля Степаненка.
06.06.25 | | Штука
Кратохвиля-Відимська – співець настроєвих куточків старого Львова
Любов Волошин
Мистецький біограф Львова, незвичайно людяний і щирий співець його неповторного старовинного шарму
06.06.25 | | Минуле
Хто Ви, пане Навроцький?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Обрання президентом Польщі опозиційного консерватора Кароля Навроцького створює проблеми для чинної влади, для Євроуні та, звісно, для України. Єдина втіха, що президент-елект явно не є, принаймні, проросійським.  
06.06.25 | | У світі
Хитке відчуття вищості
Тарас Прохасько
Стараєш, плекаєш – а дитинка виросте і може забагти чогось свого, зовсім іншого від того, що родичі хотіли. Паскудним може виявитися підсумок життя, і виховання, і власного образу
05.06.25 | | Дискурси
Лабораторія мюзиклу
Від червня по жовтень 2025 року діятиме Лабораторія мюзиклу – освітньо-мистецький проєкт для створення оригінальних українських мюзиклів. До участи зголошуватися до 14 червня.
05.06.25 | | Штука
Фортепіанні імпровізи Морозової
Уперше після тривалої перерви Саша Морозова дасть сольний акустичний концерт у Львові. 8 червня у Jam Factory Art Center прозвучить її авторська акустична програма — тиха, чуттєва, медитативна.
05.06.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.