Александр Кваснєвський користується в Польщі найбільшою довірою серед політиків.

У найновішому опитуванні мер Варшави Рафал Тшасковський втратив позицію лідера.

Колишній президент Польщі й екслідер Союзу демократичної лівиці Александр Кваснєвський вийшов на першу позицію рейтингу довіри серед польських політиків. Такими є результати останнього опитуванням громадскьої думки, проведеного демоскопічною інституцією IBRiS для порталу Onet. Про це повідомило Polskie Radio24.

Як зазначають соціологи, перемога колишнього президента є несподіваною тим, що він з'явився в такому рейтингу вперше. Політик користується довірою на рівні 44,4%, причому 16% опитаних «однозначно» йому довіряють, а 28,4% «скоріше довіряють». Протилежну думку висловили 33,9% опитаних, а 21,7% мають до нього нейтральне ставлення.

Мер Варшави й екскандидат у президенти від проурядової Громадянської Коаліції Рафал Тшасковський, який тривалий час лідирував, тепер посів друге місце з рівнем довіри 43,6% (18,7% «однозначно довіряють», а 24,7% «скоріше довіряють»). Таким чином він зазнав за минулий тиждень зниження народної довіри на 6,4 відсоткових пункти. Тшасковському не довіряють 48,1% опитаних, а 8,3% мають нейтральну думку.

Зростання довіри, своєю чергою, зафіксував чинний глава держави Анджей Дуда, який посів третє місце в рейтингу. Президентові довіряють 40% респондентів (зростання на 6,2 відсоткових пункти). Трохи більше, а саме 40,9%, не довіряють політику, а 19,1% мають про нього нейтральну думку.

На четвертому місці опинився глава польської дипломатії Радослав Сікорський, йому довіряють 39% респондентів. А от новообраний президент Польщі Кароль Навроцький дотягнувся лише до п’ятого місця з рейтингом довіри 37,4%. Далі йде чинний прем'єр-міністр Дональд Туск (36,7%) і екскандидат у президенти від правопопулістської «Конфедерації» Славомір Менцен (35,1%). У першій десятці також опинився неформальний лідер опозиційної партії «Право і Справедливість» Ярослав Качинський (31,4%).

Увагу привертає результат маршалка Сейму Шимона Головні (Szymon Hołownia). Довіра до нього зазнала значного падіння, аж на 6,8 відсоткових[ пунктів. «Безумовно довіряють» йому лише 5,2% опитаних, а «скоріше довіряють» – 21,6%. Політик займає 15-те місце з рейтингом недовіри аж 57,4%. У цьому антирейтингу його випереджає лише Качинський, якому не довіряють 59,6%.