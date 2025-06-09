У Кароля Навроцького можуть відібрати перемогу на виборах президента Польщі.

Виявлено багато помилок під час підрахунку голосів на деяких дільницях.

У Польщі можуть переглянути результати другого туру президентських виборів і позбавити кандидата від опозиції Кароля Навроцького (Karol Nawrocki) статусу переможця. Причина – виявлені помилки під час підрахунку голосів у декількох округах. Остаточне рішення має ухвалити Верховний суд Польщі.

Польські ЗМІ вже кілька днів поспіль повідомляють про помилки, допущені деякими окружними виборчими комісіями. Найгучніший скандал стався в Кракові в окружній виборчій комісії №95, де частина голосів, відданих за проурядового кандидата, мера Варшави Рафала Тшасковського (Rafał Trzaskowski), була зарахована Каролю Навроцькому.

Подібна ситуація склалася, зокрема, в Мінську-Мазовецькому, де результати Рафала Тшасковського і Кароля Навроцького були переплутані. Помилки мали місце ще в кількох комісіях. Пов'язані з цим протести зараз надходять до Верховного суду.

На розгляд суду станом на дев’яте червня подано вже 28 заяв, які оскаржують результати виборів. Найімовірніше до 16 червня, тобто до остаточної дати, коли ще можна опротестовувати результати, надійде ще десяток скарг.

Згідно з протоколом Верховного суду, перші два протести будуть розглянуті вже у вівторок, 10 червня, Палатою з надзвичайного контролю та зв'язків з громадськістю. Спочатку триосібні колегії суддів оцінять, чи містять протести формальні недоліки, а потім – чи було порушення закону та чи могли порушення вплинути на результат виборів.

Після розгляду всіх протестів щодо виборів на основі звіту про вибори, поданого Державною виборчою комісією, Верховний суд вирішуватиме питання про чинність результату президентських виборів. Суд повинен зробити це протягом 30 днів з моменту офіційного оголошення остаточних результатів виборів. Це означає, що останній день, до якого це рішення має бути ухвалене, – друге липня.

Чинний президент Польщі, репрезентант опозиційної партії «Право і справедливісить» Анджей Дуда вже висловив побоювання, що в його політичної сили хочуть «вкрасти вибори». «Увага! Складається враження, що посткомуністи у співпраці з ліволібералами хочуть перекрутити результати останніх, вже вирішених президентських виборів у Польщі та позбавити нас свободи вибору. Не даймося, виборці! Не даймо відібрати ті залишки демократії та свободи, які після 13 грудня 2023 року ще залишилися! Бережімо Польщу!» – написав Дуда на платформі Х.

Нагадаємо, першого червня в Польщі відбувся другий тур президентських виборів. Згідно з офіційними даними Державної виборчої комісії, перемогу здобув формально незалежний кандидат, якого підтримувала опозиційна партія «Право і справедливість», директор Інституту національної пам'яті 42-річний Кароль Навроцький. Він набрав 50,89 відсотка голосів виборців. Його конкурент, кандидат від урядової Громадянської коаліції, мер Варшави 53-річний Рафал Тшасковський здобув підтримку 49,11 відсотка поляків.