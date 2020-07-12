Галицькі хроніки COVID-19: 12 липня.

Станом на 09:00 12 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 12 263 хворих на COVID-19. За минулу добу – 193 нові випадки: 58 – на Івано-Франківщині, 121 – на Львівщині (проведено 518 ПЛР-досліджень) та 14 – на Тернопіллі (проведено 522 дослідження методом ПЛР).
За минулу добу підтверджено три смерті внаслідок коронавірусної інфекції: двоє людей померло на Львівщині й одна – на Тернопільщині. Летальність коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини утримується на рівні 2,7%.
За весь час пандемії у трьох областях одужало 3 676 хворих на COVID-19. За минулу добу – 71 особа: 48 – на Львівщині та 23 – на Тернопіллі.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 липня (09:00): 2231 випадків, 14 нових
м. Тернопіль – 3 особи
Бережанський район – 2 особи
Бучацький район – 1 особа
Тернопільський район – 3 особи
Кременецький район – 1 особа
Чортківський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 липня (09:00): 7003 випадки, 121 новий
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 липня (09:00): 3029 випадків, 58 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.12.07.2020