Галицькі хроніки COVID-19: 12 липня.

Станом на 09:00 12 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 12 263 хворих на COVID-19. За минулу добу – 193 нові випадки: 58 – на Івано-Франківщині, 121 – на Львівщині (проведено 518 ПЛР-досліджень) та 14 – на Тернопіллі (проведено 522 дослідження методом ПЛР).

За минулу добу підтверджено три смерті внаслідок коронавірусної інфекції: двоє людей померло на Львівщині й одна – на Тернопільщині. Летальність коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини утримується на рівні 2,7%.



За весь час пандемії у трьох областях одужало 3 676 хворих на COVID-19. За минулу добу – 71 особа: 48 – на Львівщині та 23 – на Тернопіллі.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

12 липня (09:00): 2231 випадків, 14 нових

м. Тернопіль – 3 особи

Бережанський район – 2 особи

Бучацький район – 1 особа

Тернопільський район – 3 особи

Кременецький район – 1 особа

Чортківський район – 4 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

12 липня (09:00): 7003 випадки, 121 новий

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

12 липня (09:00): 3029 випадків, 58 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.