Галицькі хроніки COVID-19: 11 липня.

Станом на 09:00 10 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 12 070 хворих на COVID-19. За минулу добу – 218 нових випадків: 56 – на Івано-Франківщині, 119 – на Львівщині (проведено 1097 ПЛР-досліджень) та 43 – на Тернопіллі (проведено 578 досліджень методом ПЛР).



За минулу добу підтверджено 6 смертей унаслідок коронавірусної інфекції: двоє людей померло на Івано-Франківщині, одна – на Тернопільщині та троє – на Львівщині. Летальність коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини утримується на рівні 2,7%.



За весь час пандемії у трьох областях одужало 3605 хворих на COVID-19. За минулу добу – 21 особа: 6 – на Львівщині та 15 – на Тернопіллі.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

11 липня (09:00): 2217 випадків, 43 нових

м. Тернопіль – 21 особа

Бережанський район – 9 осіб

Бучацький район – 1 особа

Заліщицький район – 1 особа

Збаразький район – 6 осіб

Зборівський район – 2 особи

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 1 особа

Чортківський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

11 липня (09:00): 6882 випадки, 119 нових

Львів – 57 осіб

Пустомитівський район – 15 осіб

Кам'янко-Бузький район – 12 особи

Городоцький район – 7 осіб

Дрогобицький район – 4 особи

Жовківський район – 3 особи

Золочівський район – 3 особи

Мостиський район – 3 особи

Яворівський район – 3 особи

Буський район – 2 особи

Жидачівський район – 2 особи

Миколаївський район – 2 особи

Самбірський район – 2 особи

Турківський район – 2 особи

Радехівський район – 1 особа

Стрийський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

11 липня (09:00): 2971 випадок, 56 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.