Галицькі хроніки COVID-19: 11 липня.

Станом на 09:00 10 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 12 070 хворих на COVID-19. За минулу добу – 218 нових випадків: 56 – на Івано-Франківщині, 119 – на Львівщині (проведено 1097 ПЛР-досліджень) та 43 – на Тернопіллі (проведено 578 досліджень методом ПЛР).
За минулу добу підтверджено 6 смертей унаслідок коронавірусної інфекції: двоє людей померло на Івано-Франківщині, одна – на Тернопільщині та троє – на Львівщині. Летальність коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини утримується на рівні 2,7%.
За весь час пандемії у трьох областях одужало 3605 хворих на COVID-19. За минулу добу – 21 особа: 6 – на Львівщині та 15 – на Тернопіллі.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 липня (09:00): 2217 випадків, 43 нових
м. Тернопіль – 21 особа
Бережанський район – 9 осіб
Бучацький район – 1 особа
Заліщицький район – 1 особа
Збаразький район – 6 осіб
Зборівський район – 2 особи
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 1 особа
Чортківський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 липня (09:00): 6882 випадки, 119 нових
Львів – 57 осіб
Пустомитівський район – 15 осіб
Кам'янко-Бузький район – 12 особи
Городоцький район – 7 осіб
Дрогобицький район – 4 особи
Жовківський район – 3 особи
Золочівський район – 3 особи
Мостиський район – 3 особи
Яворівський район – 3 особи
Буський район – 2 особи
Жидачівський район – 2 особи
Миколаївський район – 2 особи
Самбірський район – 2 особи
Турківський район – 2 особи
Радехівський район – 1 особа
Стрийський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 липня (09:00): 2971 випадок, 56 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.11.07.2020