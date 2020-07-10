Галицькі хроніки COVID-19: 10 липня.

Станом на 09:00 10 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 11 852 хворих на COVID-19. За минулу добу – 161 новий випадок: 58 – на Івано-Франківщині, 82 – на Львівщині (проведено 1088 ПЛР-досліджень) та 21 – на Тернопіллі (проведено 267 досліджень методом ПЛР).
За минулу добу підтверджено 6 смертей унаслідок коронавірусної інфекції: по одній на Івано-Франківщині та Тернопіллі й 4 – на Львівщині. Летальність коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини в середньому й далі становить 2,7%, причому в Івано-Франківській області – 3,7%, у Львівській – 2,6%, а на Тернопіллі – 1,5%.
За весь час пандемії у трьох областях одужало 3584 хворих на COVID-19. За минулу добу – 38 осіб: 13 – на Львівщині, 10 – на Тернопіллі та 15 – на Івано-Франківщині.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 липня (09:00): 2174 випадки, 21 новий
Тернопіль – 4 особи
Тернопільський район – 3 особи
Теребовлянський район – 1 особа
Кременецький район – 2 особи
Збаразький район – 2 особи
Лановецький район – 1 особа
Гусятинський район – 8 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 липня (09:00): 6763 випадки, 82 нові
м. Львів – 33 особи
Городоцький район – 1 особа
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 3 особи
Золочівський район – 4 особи
Кам'янка-Бузький район – 1 особа
Миколаївський район – 14 осіб
Мостиський район – 3 особи
Пустомитівський район – 7 осіб
Сокальський район – 1 особа
Яворівський район – 14 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 липня (09:00): 2915 випадків, 58 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.10.07.2020