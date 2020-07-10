Галицькі хроніки COVID-19: 10 липня.

 

Станом на 09:00 10 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 11 852 хворих на COVID-19. За минулу добу – 161 новий випадок: 58 – на Івано-Франківщині, 82 – на Львівщині (проведено 1088 ПЛР-досліджень) та 21 – на Тернопіллі (проведено 267 досліджень методом ПЛР).

 

 

За минулу добу підтверджено 6 смертей унаслідок коронавірусної інфекції: по одній на Івано-Франківщині та Тернопіллі й 4 – на Львівщині. Летальність коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини в середньому й далі становить 2,7%, причому в Івано-Франківській області – 3,7%, у Львівській – 2,6%, а на Тернопіллі – 1,5%.

 


За весь час пандемії у трьох областях одужало 3584 хворих на COVID-19. За минулу добу – 38 осіб: 13 – на Львівщині, 10 – на Тернопіллі та 15 – на Івано-Франківщині.

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

10 липня (09:00): 2174 випадки, 21 новий

Тернопіль – 4 особи

Тернопільський район – 3 особи

Теребовлянський район – 1 особа

Кременецький район – 2 особи

Збаразький район – 2 особи

Лановецький район – 1 особа

Гусятинський район – 8 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

10 липня (09:00): 6763 випадки, 82 нові

м. Львів – 33 особи

Городоцький район – 1 особа

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 3 особи

Золочівський район – 4 особи

Кам'янка-Бузький район – 1 особа

Миколаївський район – 14 осіб

Мостиський район – 3 особи

Пустомитівський район – 7 осіб

Сокальський район – 1 особа

Яворівський район – 14 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

10 липня (09:00): 2915 випадків, 58 нових

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

10.07.2020

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