Зеленський перебрався на президентську дачу попри колишню критику резиденцій.

 

Президент України Володимир Зеленський перебрався на державну дачу на території резиденції "Конча-Заспа" Державного управління справами біля Києва – у будинок, відомий як "дача Ющенка".

 

Про це йдеться у телесюжеті проєкту журналістських розслідувань "Схеми: корупція в деталях", котрий виходить на "Радіо Свобода" та "UA:Перший".

 

 

Родина Зеленських перебралася на віллу в липні.

 

6 липня знімальна група "Схем" зафіксувала, як кортеж Президента ввечері після завершення робочого дня попрямував у бік Конча-Заспи та заїхав на режимну територію державних дач. А виїхав звідти допіру вранці.

 

Наступної ночі журналістам вдалося зафіксувати, як зранку з території дач виїжджав автомобіль пані президентової Олени Зеленської.

 

У березні журналісти отримали інформацію від джерел в Управлінні державної охорони та адміністрації ДУСі, що "під Зеленського" готують дачу.

 

Перед заселенням Зеленських цей маєток відремонтували. Згідно з офіційною інформацією, облаштування "будинку №29" розпочалося наприкінці 2019 року. Майже 200 тисяч гривень із державного бюджету пішло на послуги з "аварійно-відновлювальних робіт з поточного ремонту будинку", ще 110 тисяч гривень витратили на "ремонт системи пожежної сигналізації", згідно з даними на сайті публічних закупівель Prozorro.

 

"Дача Ющенка" – державна резиденція, облаштована за президентства Віктора Ющенка. Віктор Андрійович проживав у маєтку навіть після складення повноважень – до 2014 року.

 

Будинок має три поверхи. Площа – понад дві тисячі квадратних метрів. Будинок має чотири спальні, ліфт, кінозал, більярдну, солярій, сауни, басейн і масажний кабінет.

 

Під час президентських виборів Володимир Зеленський гостро критикував явище державних резиденцій, обіцяючи їх продати.

 

"Нехай у цих резиденціях живуть дітки якісь. Ну, якісь табори відпочинку, якісь люди, яким це дійсно потрібно. Ці резиденції – я не бачу в них взагалі ніякого сенсу. Коли ми їздимо по Європі, ми бачимо старі резиденції королів. Що це сьогодні? Це все – для екскурсій", – сказав кандидат Зеленський у інтерв'ю "РБК-Україна".

 

 

Офіс Президента в своєму коментарі підтвердив, що сім'я Зеленських замешкала у державній резиденції "Конча-Заспа". ОП запевнив, що родина керівника держави житиме там "тимчасово".

 

Банкова поінформувала, що кілька днів тому Зеленський продав свій будинок у селі Іванковичі, а також земельну ділянку.

 

Згідно з даними на сайті Національної ангтикорупційної аґенції, нерухомість Зеленського викупила Валентина Кисєль – дружина заступника голови фракції "Слуга народу" Юрія Кисєля.

 

Земельна ділянка обійшлася в 1 мільйон 356 тисяч гривень, а будинок – у 12 мільйонів 114 тисяч гривень.

 

10.07.2020

До теми

Силові тренування зміцнюють і нерви
Спорт посилює сигнали в руховій корі та спинному мозку.
08.07.20 | | Наука
До обличчя першої жінки
Ганна Улюра
Жорж поєднала три визначні наші фобії: світовий тероризм, техногенні катастрофи, пандемії і сотворила ідеальні умови для кінця світу. У її світі залишалася лише одна таємниця – смерть. Вона багато міркувала про зникоме тіло, про акт злиття з абсолютом, яким їй здавалася смерть.
08.07.20 | | Штука
Позов проти Христофора Колумба
Ґі Сорман
Рішення, яке варто спробувати: зберігати пам'ятники і супроводжувати їх стелами, які нагадуватимуть про історичний контекст
08.07.20 | | Дискурси
Живе звучання філармонії
 Дзвенислава Саф’ян
З нами завше є музика, навіть коли ми її не помічаємо. Можливо, ви просто ще не вслухались. Вона не покинула зали, не зійшла зі сцени та не припинила свої вібрації. Львівська національна філармонія  –  гарантує.             
07.07.20 | | Штука
Спиться довше, але гірше
Карін Шльот
Залишатися вдома, виходити лише в разі необхідності – мільйони людей опинилися в таких умовах під час пандемії Covid-19. Як це на них повпливало? Опитування демонструє зміни сну.
07.07.20 | | Наука
Бракує лідерства держави
Іван ПРИМАЧЕНКО
Новий навчальний рік в Україні розпочнеться, найімовірніше, з дистанційного навчання. Засновник громадського проєкту Prometheus розповів Z, що і як мусимо зробити для доброї on line освіти наших дітей.
07.07.20 | | Україна
Коли сонце купається
Анастасія КРИВЕНКО
Шукати квіт папороті та стрибати через вогонь – це далеко ще не всі народні звичаї, повір’я та легенди, пов’язані зі святом Івана Купала.
07.07.20 | | Галичина
Старомордність
Назарій Заноз
Одним із ключових козирів Зеленського видавалася його несистемність, себто можливість робити нестандартні ходи. І найнесподіванішим ходом виявивилося його вторування Порошенкові
07.07.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.