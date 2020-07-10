Зеленський перебрався на президентську дачу попри колишню критику резиденцій.

Президент України Володимир Зеленський перебрався на державну дачу на території резиденції "Конча-Заспа" Державного управління справами біля Києва – у будинок, відомий як "дача Ющенка".

Про це йдеться у телесюжеті проєкту журналістських розслідувань "Схеми: корупція в деталях", котрий виходить на "Радіо Свобода" та "UA:Перший".

Родина Зеленських перебралася на віллу в липні.

6 липня знімальна група "Схем" зафіксувала, як кортеж Президента ввечері після завершення робочого дня попрямував у бік Конча-Заспи та заїхав на режимну територію державних дач. А виїхав звідти допіру вранці.

Наступної ночі журналістам вдалося зафіксувати, як зранку з території дач виїжджав автомобіль пані президентової Олени Зеленської.

У березні журналісти отримали інформацію від джерел в Управлінні державної охорони та адміністрації ДУСі, що "під Зеленського" готують дачу.

Перед заселенням Зеленських цей маєток відремонтували. Згідно з офіційною інформацією, облаштування "будинку №29" розпочалося наприкінці 2019 року. Майже 200 тисяч гривень із державного бюджету пішло на послуги з "аварійно-відновлювальних робіт з поточного ремонту будинку", ще 110 тисяч гривень витратили на "ремонт системи пожежної сигналізації", згідно з даними на сайті публічних закупівель Prozorro.

"Дача Ющенка" – державна резиденція, облаштована за президентства Віктора Ющенка. Віктор Андрійович проживав у маєтку навіть після складення повноважень – до 2014 року.

Будинок має три поверхи. Площа – понад дві тисячі квадратних метрів. Будинок має чотири спальні, ліфт, кінозал, більярдну, солярій, сауни, басейн і масажний кабінет.

Під час президентських виборів Володимир Зеленський гостро критикував явище державних резиденцій, обіцяючи їх продати.

"Нехай у цих резиденціях живуть дітки якісь. Ну, якісь табори відпочинку, якісь люди, яким це дійсно потрібно. Ці резиденції – я не бачу в них взагалі ніякого сенсу. Коли ми їздимо по Європі, ми бачимо старі резиденції королів. Що це сьогодні? Це все – для екскурсій", – сказав кандидат Зеленський у інтерв'ю "РБК-Україна".

Офіс Президента в своєму коментарі підтвердив, що сім'я Зеленських замешкала у державній резиденції "Конча-Заспа". ОП запевнив, що родина керівника держави житиме там "тимчасово".

Банкова поінформувала, що кілька днів тому Зеленський продав свій будинок у селі Іванковичі, а також земельну ділянку.

Згідно з даними на сайті Національної ангтикорупційної аґенції, нерухомість Зеленського викупила Валентина Кисєль – дружина заступника голови фракції "Слуга народу" Юрія Кисєля.

Земельна ділянка обійшлася в 1 мільйон 356 тисяч гривень, а будинок – у 12 мільйонів 114 тисяч гривень.