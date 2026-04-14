Зеленський заявив про затримку реалізації планів стійкості на Львівщині.

Президент Володимир Зеленський заявив про відставання кількох регіонів України від графіка виконання планів стійкості до початку нового опалювального сезону. Про це він повідомив за результатами зустрічі з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, яка відбулася сьогодні, 14 квітня.

"Детально обговорили з премʼєр-міністром стан реалізації планів стійкості наших областей та основних міст. Загалом у роботі вже 368 обʼєктів – це стосується передусім оновлення захисту. Бачимо, на жаль, відставання частини регіонів від графіка, який був визначений для конкретного результату до початку нового опалювального сезону. Є питання до робіт у Львівській, Волинській, Одеській областях та в Києві. Домовилися з премʼєр-міністром про повернення формату селекторів за участю всіх необхідних урядовців, керівників областей та громад, правоохоронців і військового командування, що відповідає за прикриття обʼєктів. Завдання загальнодержавне – повністю реалізувати затверджені плани стійкості у визначений термін. Це захист людей, і відповідальність за це буде персональною в кожному регіоні", – повідомив Володимир Зеленський.

Також, за його словами, уже цього тижня мають бути досягнуті нові домовленості з партнерами щодо постачання обладнання для українських енергообʼєктів.

Нагадаємо, 30 березня Володимир Зеленський повідомив, що Україна може не встигнути повністю підготуватися до наступної зими через затримку фінансової допомоги від Євросоюзу. Через позицію Угорщини гальмувалося рішення про виділення Україні 90 млрд євро.



