Хрін і солідарність: Деркач оприлюднив запис розмови з голосами Порошенка та Путіна.

 

Партія "Європейська солідарність" назвала "фейком" і "компіляцією" запис розмови із голосами, подібними до голосів Петра Порошенка та Владіміра Путіна, оприлюдненій на пресовій конференції у четвер скандальним депутатом Андрієм Деркачем.

 

"ЄС" зазначає в своєму коментарі, що впродовж шести років фейки є одним із постійних інструментів російської гібридної війни проти України, так само як і проти особисто Порошенка. 

 

 

"Розмова" з Путіним, оприлюднена випускником Вищої школи КДБ, – з цієї ж серії. Це такий само грубо змонтований, ретельно скомпільований фальсифікат, як і нібито бесіди з Байденом", – ідеться в заяві Порошенка. В іншому епізод політична сила вживає словосполучення: "фейкова розмова з Путіним".

 

У партії зазначають, що переговори між Порошенком і Путіном були жорсткими. І колишній президент Франції Франсуа Олланд писав у мемуарах, що Порошенко й Путін "підвищували голос один на одного",

 

Народний депутат Андрій Деркач заявив на пресовій конференції, що буцімто має запис розмови між Порошенком і Путіним за 30 квітня 2015 року, передає "Інтерфакс-Украна".

 

На фрагменті чутно, як людина з голосом, схожим на голос Порошенка, говорить про те, що "проект миротворців у наших західних партнерів великого ентузіазму не викликає". А Путін відповідає: "Нехай Лавров із Клімкіним це обговорюють".

 

Голос Порошенка згадує про "мінські домовленості". "Ми з Мінська з порожніми руками виходити не повинні", – каже він.

 

Українець також вітає росіянина зі святом 1 травня. "Дякую, з наступаючим. Раніше це називали День міжнародної солідарності трудящих, я не знаю, в Росії змінили цю назву?" "Та хрін його знає", – відповідає людина з голосом, схожим на голос Путіна (бо раніше слово "хріново" вжила людина з голосом, подібним до Порошенка).

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"Ми з вами люди трудящі, може, і до солідарності прийдемо", – натякає співрозмовник з українського боку.

 

Згодом учасник розмови з Москви питається, як колєґа дає собі раду. Голос п'ятого Президента бідкається, що йому важко. "Довгої черги з охочих на посаду українського президента не спостерігається", – намагається пожартувати він. "Даремно ви так думаєте. Україна – цікава і красива країна", – зловісно натякає шголос Путіна.

 

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