У Польщі затримали ексгенпрокурора.

Йому закидають незаконне прослуховування політиків у часи урядування «Права і Справедливості».

 

 

Польська поліція затримала колишнього генерального прокурора та колишнього міністра юстиції за часів уряду партії «Право і Справедливість», а нині депутата Сейму Збігнєва Зьобро (Zbigniew Ziobro). Про це повідомило Polskie Radio24. Затримання відбулося на летовищі імені Шопена, щойно політик зійшов з літака, який прилетів з Брюсселя до Варшави.

 

Арешт Збігнєва Зьобро транслювався в прямому етері. Під час затримання він погрожував поліціянтові, який виконував свої обов'язки, «відповідальністю». «Конституційний трибунал виніс рішення, в якому зазначив, що мій арешт є незаконним у світлі рішення суду загальної юрисдикції, тому ви також повинні враховувати власну відповідальність», – сказав Зьобро поліціянтові.  «Пане депутате, я виконую рішення суду», – відповів правоохоронець.

 

Після затримання пана Зьобро доставили до Сейму, де його допитували члени парламентської комісії, яка розслідує скандал з незаконним прослуховування польських політиків. Комісія хоче з’ясувати обставини використання шпигунського програмного забезпечення Pegasus у Польщі для стеження, серед іншого, за політичними опонентами. Це нібито сталося під час перебування Зьобро на посадах міністра юстиції та генерального прокурора.

 

Pegasus — це програма-троян, створена ізраїльською компанією NSO Group для боротьби з тероризмом та організованою злочинністю. Pegasus може не лише прослуховувати розмови з «інфікованого» смартфона, але й отримувати доступ до інших даних, які зберігаються на ньому, таких як електронні листи, фотографії, відеозаписи. Також програма може підмикатися до камери та мікрофона.

29.09.2025

