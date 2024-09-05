Путін заявив про бажання повернутися до стамбульських угод.

Протягом кількох минулих місяців він вимагав віддати Росії контрольовані Україною території чотирьох українських областей.

Російський диктатор Владімір Путін заявив, що Росія погоджується на перемовини з Україною, але лише на основі домовленостей, досягнутих у Стамбулі в березні 2022 року. Про це повідомила газета «Коммерсантъ». Виступаючи на Східному економічному форумі у Владивостоці, Путін зазначив, що раніше ці угоди влаштовували й українську сторону. За його словами, Київ нібито відмовився тоді від проєкту мирної угоди через наче вказівки Заходу.

«Чи готові ми з ними вести перемовини? Ми ніколи не відмовлялися від цього. Але не на основі якихось ефемерних вимог, а на основі тих документів, які були узгоджені та фактично парафовані у Стамбулі», – заявив російський лідер у Владивостоці.

За словами Путіна, на переговорах у Стамбулі в березні 2022 року російській та українській делегаціям вдалося узгодити «практично всі параметри можливої ​​мирної угоди». Він зазначив, що умови були завізовані керівником переговорної делегації України Давидом Арахамією.

«Так, треба було ще дещо доопрацювати, але загалом віза стоїть, це ж документ. Потім приїхав пан Джонсон, як відомо, британська влада це підтверджує, і дав вказівку українцям воювати до останнього українця. Що сьогодні відбувається з метою добитися стратегічної поразки Росії», – додав Путін.

Насправді остаточної домовленості у Стамбулі так і не було досягнуто. А перемовини були зупинені після виявлення масових воєнних злочинів росіян у Бучі й більше не відновлювалися.

Експерти вказують, що владивостоцька заява Путіна свідчить про його явний намір пом’якшити свою позицію, адже в останні кілька місяців він стверджував, що піде на перемовини з Україною лише після того, як ЗСУ відійде з неокупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.