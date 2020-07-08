Промінентні особистості Заходу виступили проти cancel culture.

Вони опублікували відритого листа, у якому протестують проти «атмосфери, яка є токсичною для художнього самовираження та здорової дискусії».

Близько 150 письменників, мистців, науковців і громадських діячів підписали відкритого листа проти нового на Заході явища, яке отримало назву cancel culture, що можна перекласти як «культура таврування». Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Це явище отримало новий імпульс на тлі недавніх протестів проти расової нерівності.

«Нинішня підвищена увага до питань расової справедливості – в цілому позитивне явище, але воно не повинно вести до придушення свободи дискусій», – йдеться у зверненні, опублікованому в часописі Harper's Magazine. Автори листа критикують моду на публічне таврування, остракізм і сліпу однозначність моральних оцінок.

Вислів cancel culture набув значного поширення в англійській мові по обидва боки Атлантики. Він пов'язаний насамперед із молодим поколінням і цифровою епохою, в якій соцмережі набули величезного значення. Термін стосується популярної останнім часом практики бойкоту, остракізму і позбавлення будь-якої підтримки людей або компаній, які дозволили собі суперечливі вчинки або висловлювання.

Найчастіше колективне таврування відбувається саме в соціальних мережах. Найбільш відомими стають, звісно, випадки, коли остракізму зазнають знаменитості.

Нещодавно авторка серії книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг зазнала такої масованої атаки після того, як висловила думку, що людям, які відчувають проблеми зі своєю гендерною ідентичністю, треба надавати психологічну та медикаментозну допомогу, перш ніж пропонувати операцію зі зміни статі. Критики Роулінг звинуватили її в трансфобії. А деякі видавництва навіть відмовили їй у співпраці.

Автори листа виступають на захист висловлювання рішучих і навіть дошкульних для когось думок. «Вільний обмін інформацією та ідеями – кров і тіло ліберального суспільства – зазнає чимраз більших утисків. Необхідно зберегти можливість щиро не погоджуватися з чимось без важких професійних наслідків для себе… Редакторів карають за публікацію текстів, які неоднозначно сприймаються, вилучають книги, журналістам забороняють висвітлювати певні теми, викладачі потрапляють під розслідування за цитування в класі літературних творів, дослідника звільняють за поширення ним своєї праці, яка раніше отримала визнання академічної спільноти, керівників організацій виганяють за невдалі обмовки. Виникає самоцензура письменників, діячів мистецтва і журналістів, котрі бояться за своє життєве благополуччя, якщо вони відхиляться від загальної лінії або хоча б підтримують її недостатньо завзято… Ця задушлива атмосфера є токсичною для художнього самовираження та здорової дискусії», – йдеться у відкритому листі.

Серед підписантів листа – вже згадана британська письменниця Джоан Роулінг, іранський письменник, котрий мешкає у Великій Британії, Салман Рушді, американський філософ Ноам Хомський, шахіст Гаррі Каспаров, письменники Марґарет Етвуд, Мартін Еміс, Малкольм Ґладуелл, відома феміністка Ґлорія Штайн та ін.