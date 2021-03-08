У Львові пройшли маршем кілька сотень феміністок і феміністів.

У Львові сьогодні, 8 березня, у Міжнародний день боротьби за права жінок, відбувся кількасотенний марш феміністів і феміністок, організований правозахисною організацію «Жіночі перспективи». До маршу доєдналися відомі львів’янки та львів’яни, які відстоюють гендерну рівність та докладаються до захисту прав людини.

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Учасники маршу о 13:00 рушили від міської Ратуші на площі Ринок за маршрутом: площа Катедральна – вул. Беринди – проспект Свободи – Львівська опера – проспект Свободи – вул. Беринди – пл. Катедральна – пл. Ринок.

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Учасники ходи несли плакати та скандували гасла, які репрезентують дуже широкий спектр вимог щодо дотримання і захисту прав жінок: особистих, громадянських, соціально-економічних. Зокрема, скандували: «Моє тіло – моє діло!»; «Права жінок – права людини»; «Ні – сексизму, ні – сексуальному туризму, ні – капіталізму».

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Частина учасників маршу закликають не дискримінувати жінок у соціальному аспекті, у порівнянні з чоловіками. Інші, зокрема представники ЛГБТ, – доводять потребу ратифікації Стамбульської конвенції. Були й представниці лівих політичних рухів, які хочуть відновити суть «свята 8-го березня, яке сильно сплюндрували під час історичних подій».

Фото https://galnet.fm

Напередодні організатори дали усім учасникам рекомендації, попередили усіх учасників, які мають убезпечити марш від можливих провокацій. Просили не розгортати плакати і символіку до і після маршу, не реагувати на провокаторів та дотримуватися карантинних захисних заходів: бути у масці та дотримуватися соціальної дистанції.

Фото https://vgolos.com.ua

Під час старту маршу на площі Ринок також відбулася протестна акція «Праця і порядок» молоді, яка не підтримує ідей учасників маршу.

Фото https://vgolos.com.ua

Хода відбувалася у супроводі правоохоронців – поліцейські йшли по периметру колони, захід завершився без сутичок.