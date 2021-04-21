Присяжні визнали експоліціянта винним у вбивстві Джорджа Флойда.

Дерекові Шовіну може загрожувати до 40 років в'язниці. 

 

 

Присяжні на суді в Міннеаполісі, штат Міннесота, визнали колишнього поліціянта, 45-річного Дерека Шовіна (Derek Chauvin) винним за всіма трьома пунктами обвинувачення у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда (George Floyd) у травні минулого року. Про це повідомило радіо Voice of America. Підсудного визнано винним у вбивстві другого ступеня, ненавмисному вбивстві (вбивство третього ступеня) і в заподіянні смерті з необережності.

 

Після оголошення вердикту Шовіна вивели з суду в кайданках і взяли під варту. Під час процесу підсудний перебував на свободі, оскільки раніше був випущений під заставу.

 

Рішення було винесено присяжними після вивчення свідчень 45 свідків, в тому числі випадкових перехожих, працівників поліції і медичних експертів, а також багатогодинних відеоматеріалів. Вислухавши заключні аргументи сторін в понеділок, 19 квітня, 12 присяжних у вівторок, 20 квітня, радилися протягом чотирьох годин, перш ніж змогли винести остаточний вердикт, для якого потрібно одностайна підтримка всіх членів журі.

 

Сам Шовін не визнає себе винним. Згідно зі законами штату Міннесота, Шовінові загрожує близько 12 років тюремного ув'язнення за вбивство, оскільки обвинувачений раніше не скоював кримінальних злочинів. Він може бути звільненим умовно достроково, просидівши дві третини терміну. Однак прокуратура може вимагати подовжити термін ув'язнення до 40 років, якщо суддя Пітер Кегілл (Peter Cahill) встановить «обтяжливі обставини» під час вбивства Джорджа Флойда.

 

Остаточний вирок експоліціянтові буде винесено через вісім тижнів. До цього часу Шовін залишатиметься під вартою.

 

За версією звинувачення, Шовін вбив Флойда, застосувавши надмірну силу під час затримання. Захист наполягав, що обвинувачений діяв згідно з поліційними інструкціями.

 

Після винесення вердикту присяжних, президент Джо Байден зателефонував родині Джорджа Флойда. Глава Білого дому сказав їм про те, що він «відчув полегшення» після того, як присяжні визнали Шовіна винним за всіма трьома статтями обвинувачення. «Ми всі такі раді. Це дійсно важливо», – зазначив Байден під час телефонної розмови, яка транслювався в соціальних мережах. Америка6нський президент пообіцяв запросити родину Флойда до Білого дому. Причому запропонував їм для цього послуги президентського літака.

21.04.2021

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