Лист про справедливість та відкриті дискусії

Півтори сотні промінентних письменників, мистців, науковців і громадських діячів Заходу виступили проти cancel culture. Вони опублікували ініційованого Томасом Чаттертоном Вільямсом відритого листа, у якому скаржаться, що витворилася «атмосфера, яка є токсичною для художнього самовираження та здорової дискусії».

Наші культурні інституції – перед моментом випробування. Потужні протести за расову і соціальну справедливість призводять до запізнілих вимог реформи поліції поряд з ширшими закликами до більшої рівності та інтеграції у всьому нашому суспільстві – і не в останню чергу у вищій освіті, журналістиці, філантропії та мистецтві. Але цей необхідний перерахунок також посилив новий набір моральних установок і політичних зобов'язань, які прагнуть послаблювати наші норми відкритих дискусій і терпимості до інакшості на користь ідеологічної відповідності. Вітаючи розвиток першого, ми виступаємо проти другого. Сили іллібералізму набирають силу в цілому світі і мають потужного союзника в особі Дональда Трампа, котрий становить реальну загрозу демократії. Але не можна допустити, щоб опір закам'янів у власний різновид доґми або примусу, що вже експлуатують праві демаґоґи. Демократичну інтеґрацію, якої ми прагнемо, можна досягнути тільки тоді, коли ми виступимо проти нетерпимого клімату, що наростає з усіх боків.

Вільний обмін інформацією та ідеями, джерело життєвої сили ліберального суспільства, звужується щодня. У той час, як ми звикли очікувати такого від радикальних правих, цензурність усе більше поширюється і в нашій культурі: нетерпимість до протилежних поглядів, мода на публічне ганьблення та остракізм, а також тенденція анігілювати складні політичні питання в сліпій моральній впевненості. Ми підтримуємо цінність міцних і навіть їдких заперечень з усіх боків. Але тепер занадто чути заклики до поспішної та суворої кари у відповідь на лиш вбачувану трансгресію мови і думки. Що ще тривожніше – інституційні лідери, в дусі панічної мінімізації втрат, стосують поспішні та непропорційні покарання замість продуманих реформ. Редакторів звільняють за публікації контроверсійних творів; книги вилучають за уявну неавтентичність; журналістам забороняють писати на певні теми; професорів переслідують за цитування літературних творів у класі; дослідника звільняють за поширення рецензованого наукового дослідження, а керівників організацій виганяють за те, що іноді є просто незграбною помилкою. Якими б не були аргументи щодо кожного конкретного інциденту, результатом маємо неухильне звуження меж того, що можна сказати без загрози репресій. Ми вже розплачуємося за це посиленням аверсії до ризику серед письменників, художників і журналістів, котрі бояться за своє життя, якщо вони відійдуть від консенсусу чи навіть не проявлять достатнього ентузіазму в загальній конвенції.

Ця задушлива атмосфера врешті зашкодить найважливішим мотивам нашого часу. Рестрикція дискусії – чи через репресії уряду, чи нетерпиме суспільство – неухильно шкодить тим, у кого немає влади, і робить усіх менш здатними до демократичної участі. Шлях до перемоги над поганими ідеями лежить через їхнє викриття, аргументацію і переконання, а не через спроби змусити їх замовкнути або їх позбутися. Ми відкидаємо будь-який фальшивий вибір між справедливістю і свободою, які не можуть існувати одне без одного. Як письменники ми потребуємо культури, яка залишає нам простір для експериментів, ризику і навіть помилок. Ми потребуємо зберегти можливість добросовісної незгоди без важких професійних наслідків. Якщо ми не захистимо те найголовніше, від чого залежить наша робота, не варто очікувати, що громадськість або держава захистять його для нас.

Елліот Акерман

Саладін Амбар, Університет Рутґерса

Мартін Еміс

Енн Епплбаум

Марі Арана, письменниця

Марґарет Етвуд

Джон Бенвілл

Міа Бей, історик

Луї Беглі, письменник

Роджер Берковіц, Бард-коледж

Пол Берман, письменник

Шері Берман, коледж Барнард

Реджинальд Дуейн Беттс, поет

Ніл Блер, літературний агент

Девід Вільям Блайт, Єльський університет

Дженніфер Фінні Бойлан, письменниця

Девід Бромвіч

Девід Брукс, оглядач

Ян Бурума, Бард-коледж

Леа Карпентер

Ноам Хомскі, Массачусетський технологічний інститут (почесний професор)

Ніколас Крістакіс, Єльський університет

Роджер Коен, письменник

Френсіс Ді Кук, посол у відставці

Друсілла Корнелл, засновник проєкту uBuntu

Камель Дауд

Меган Даум, письменниця

Джеральд Ерлі, Вашингтонський університет Сент-Луїс

Джеффрі Євгенідіс, письменник

Декстер Філкінс

Федеріко Фінкельштейн, Нова школа соціальних досліджень

Кейтлін Фланаган

Річард Томпсон Форд, Стенфордська юридична школа

Кмеле Фостер

Девід Фрум, журналіст

Френсіс Фукуяма, Стенфордський університет

Атул Ґаванде, Гарвардський університет

Тодд Ґітлін, Колумбійський університет

Кім Гаттас

Малкольм Гладуелл

Мішель Ґолдберґ, оглядач

Ребекка Ґольдштейн, письменниця

Ентоні Ґрафтон, Принстонський університет

Девід Грінберг, Ратґерський університет

Лінда Ґрінгаус

Рінне Бекер Ґрофф, драматург

Сара Хайдер, активістка

Джонатан Гайдт, Нью-Йоркський університет Стерн

Роя Хакакян, письменниця

Шаді Хамід, Брукінґський інститут

Джит Хір, Нація

Кеті Херцог, ведуча подкасту

Сюзанна Хешель, Дартмутський коледж

Адам Гохшільд, письменник

Арли Рассел Гохшільд, автор

Єва Гоффман, письменниця

Коулмен Г'юз, письменник / Мангеттенський інститут

Хусейн Ібіш, Інститут арабських держав Перської затоки

Майкл Іґнат'єф

Заїд Джилані, журналіст

Білл Тасс Джонс, New York Live Arts

Венді Камінер, письменниця

Метью Карп, Принстонський університет

Ґаррі Каспаров, Ініціатива оновлення демократії

Даніель Кельман, письменник

Рендалл Кеннеді

Халед Халіфа, письменник

Параг Ханна, письменник

Лаура Кіпніс, Північно-Західний університет

Френсіс Кіслінг, центр здоров'я, етики та соціальної політики

Енріке Краузе, історик

Ентоні Кронман, Єльський університет

Джой Ладін, Університет Єшиви

Ніколас Леманн, Колумбійський університет

Марк Лілла, Колумбійський університет

Сьюзі Лінфілд, Нью-Йоркський університет

Деймон Лінкер, письменник

Далія Літвік, Slate

Стівен Лукс, Нью-Йоркський університет

Джон Рік Макартур, видавець, письменник

7 липня 2020 року

A Letter on Justice and Open Debate