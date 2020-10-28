У США знову заворушення через вбивство полісменами афроамериканця.

Цього разу акції протесту з підпалами авт і нищенням крамниць відбуваються у Пенсильванії.

В американському штаті Пенсильванія після загибелі афроамериканця від куль поліціянтів уже другу добу поспіль тривають заворушення. Наймасовіші акції протесту відбуваються у Філадельфії, де напередодні правоохоронці застрелили 27-річного афроамериканця на ім'я Волтер Воллес (Walter Wallace). Починалися протести як мирні демонстрації, та згодом переросли в сутички з поліцією й мародерство. Близько трьох десятків правоохоронців зазнали травм. Про це повідомило видання Philadelphia Inquirer.

«Велика група чисельністю близько однієї тисячі осіб громила крамниці в районах 52-ї та Ринкової вулиць», – повідомляла місцева поліція ввечері у вівторок, 27 жовтня. Телеканал Fox показав кадри, на яких люди в масках плюндрують магазини. Полісмени застосували перцевий газ та ґумові кийки. За повідомленням правоохоронців, були заарештовані десятки людей.

Вбивство сталося в понеділок, 26 жовтня, близько 16:00 за місцевим часом. Двоє поліціянтів виїхали на виклик, аби знешкодити озброєного чоловіка. «Ця людина була озброєна ножем і відмовлявся кинути його, незважаючи на неодноразові вимоги. Підозрюваний рушив у бік поліціянтів, після чого правоохоронці вистрелили в нього кілька разів», – повідомив речник поліції.

Поліціянти поранили Воллеса в плече і груди. Один із правоохоронців повіз його до шпиталю, але чоловік помер незабаром після прибуття до приймального відділення. Розпочато розслідування обставин інциденту.

Представники родини Воллеса стверджують, що вбитий страждав на психічний розлад. За їхніми твердженнями, поліції це було відомо.

Мер Філадельфії Джим Кенні (Jim Kenney) розповів, що продивився відеозаписи загибелі афроамериканця, зроблені зі смартфонів перехожих, і назвав те, що трапилося, трагічним інцидентом. Кенні зазначив, що «є поважні питання, які потребують відповіді». Начальниця поліції Філадельфії Даніель Аутло (Danielle Outlaw), котра, до речі, теж є афроамериканкою, пообіцяла ретельно розслідувати те, що сталося.

Нагадаємо, що в США наприкінці травня цілою країною прокотилася хвиля масових протестів проти расизму і поліцейського насильства. Вона піднялася після жорстокого вбивства не озброєного афроамериканця Джорджа Флойда під час його затримання поліцією в Міннеаполісі.