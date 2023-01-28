Поліціянти в США знову до смерті забили афроамериканця.

Причому цього разу підозрювані у вбивстві теж є чорношкірими.  

 

 

П'ятьом поліціянтам міста Мемфіса, що в американському штаті Теннессі, висунуто звинувачення у ненавмисному вбивстві затриманого, який, як повідомляється, помер внаслідок побиття. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Інцидент, про який стало відомо лише зараз, траписвся ще сьомого січня. Тоді правоохоронці зупинили 29-річного чорношкірого Тайра Ніколса (Tyre Nichols) за підозрою в необережному керуванні автомобілем.

 

Поліція Мемфіса опублікувала чотири відео вбивства Ніколса, зняті різними камерами. На записах видно, як поліціянти били Ніколса кийками, кулаками та ногами, в тому числі по голові та обличчю, а також пирскали йому в обличчя сльозогінний газ. Лежачи на асфальте, Ніколс кричить «Момо, мамо!». Видно також, що один поліціянт б'є потерпілого двічі ногою в голову, коли той уже був у наручниках, тож не представляв небезпеки. Судячи з відео, ніхто з правоохоронців не намагався допомогти Ніколсу.

 

Ніколса доставили до шпиталі через півгодини після побиття. Через три дні він помер. Незалежний розтин, результати якого повідомив адвокат сім'ї Ніколс, показав, що у померлого була «велика кровотеча, спричинена сильними побоями».

 

За підсумками внутрішнього розслідування всіх п'ятеро поліціянтів було зразу ж  звільненені з роботи. Їм також було висунуто звинувачення у вбивстві другого ступеня, нападі та затриманні людини за обтяжливих обставин, а також у перевищенні посадових повноважень та зловживанні владою.

 

Після публікації відеозаписів вбивства Ніколса тисячі американців вийшли на вулиці, протестуючи проти поліційного насильства. Наступні масштабні акції заплановані в Мемфісі і щонайменше в семи великих містах США, включно з Вашінґтоном і Нью-Йорком.

 

Нагадаємо, що вбивство американськими поліціянтами афроамериканця Джордж Флойда у травні 2020 року, спричинили масові заворушення у Сполучених Штатах, які супроводжувалися сутичками з поліцією, підпалами, актами вандалізму. Відмінність цієї справи від схожих випадків загибелі чорношкірих при затриманні поліцією полягає в тому, що всі п'ятеро підозрюваних поліціянтів, як і сам Ніколс, – афроамериканці. 

28.01.2023

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