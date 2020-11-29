У Францію каратимуть за дискримінацію реґіональних акцентів.

Відповідне рішення ухвалила нижня палата парламенту Франції.

 

 

 

Національна Асамблея – нижня палата парламенту Франції – ухвалила закон, що забороняє дискримінацію за ознакою акценту людини. Про це повідомив телеканал телеканал France24. Для такого кшталту дискримінації у Франції існує термін «ґлотофобія» (glottophobie), вона тепер стоятиме в одному списку з такими негативними суспільними явищами, як расизм, сексизм, дискримінація інвалідів тощо.

 

Автором законопроекту став правоцентристський депутат Крістоф Ейзе (Christophe Euzet). Його текст спрямований на те, щоб законодавчо закріпити покарання за дискримінацію за ознакою акценту. Досі у Франції судовому переслідуванню підлягали факти дискримінації за расовою або гендерною ознакою.

 

Закон ухвалений переважною більшістю депутатів Національної Асамблеї.  За документ віддано 98 голосів, проти – лише три.

 

Це правовопорушення відтак вписано до трудового й кримінального кодексів. Воно карається позбавленням волі на термін до трьох років, або грошовим штрафом на суму до 45 тисяч євро.

 

Попри практично одностайну підтримку документ став предметом бурхливих дебатів під час обговорення в нижній палаті французького парламенту. Кілька депутатів, у тому числі Майна Сейдж (Maina Sage) з Французької Полінезії та Патрісія Міраллес (Patricia Miralles) – донька батьків, репатрійованих до Франції за часів незалежності Алжиру в 1960-х роках, поскаржилися що зазнавали дискримінації за свої акценти.

 

А один з депутатів міг би сам зазнати покарання, якби закон було ухвалено раніше. Йдеться про лідера ультралівого руху «Нескорена Франція» Жана-Люка Меланшона (Jean-Luc Melenchon), котрий ще й відомий соєю прихильністю до Кремля. Минулого місяця він брутально поводився з журналістом з південним акцентом, котрий поставив йому запитання в парламенті. Тоді Меланшон, звертаючись до групи репортерів, зверхньо заявив: «Чи може хтось поставити мені запитання французькою і зробити його зрозумілішим?».

 

За даними останніх опитувань громадської думки, 16% французів зазнавали дискримінації під час прийняття на роботу через свій акцент. У 67-мільйонній Франці близько 30 млн осіб говорять з реґіональним акцентом.

29.11.2020

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