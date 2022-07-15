Єврокомісія подає до суду на Угорщину та Польщу за дискримінацію ЛГБТ.

Будапешт і Варшава мають два місяці, щоб відповісти на звинувачення Єврокомісії.

 

 

Європейська комісія запустила судові процеси проти Угорщини та деяких реґіонів Польщі за порушення основних прав ЛГБТ. Про це йдеться у резолюції Єврокомісії, опублікованій на її офіційному сайті.

 

«Європа ніколи не дозволить стигматизувати частини нашого суспільства через те, кого вони люблять, через вік, етнічну приналежність, політичні погляди чи релігійні переконання», – заявила з цього приводу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 

 

В Угорщині у червні 2021 року було ухвалено закон, який забороняє «демонстрацію чи пропаганду» гомосексуальності та зміни статі в освітніх матеріалах та телешоу для неповнолітніх. Закон був ухвалений у рамках ширшого «Закону про боротьбу з педофілією». Влада Угорщини стверджувала, що він спрямований на захист дітей, а не проти ЛГБТ+.

 

У Польщі 2020 року понад сто громад на південному сході країни оголосили себе «зонами, вільними від ідеології ЛГБТ+». Ці громади та муніципалітети зобов'язалися «утримуватися від дій, що заохочують терпимість до гомосексуальності».

 

«Рівність і повага до гідності та прав людини є основними цінностями ЄУ, закріпленими в статті 2 Договору про Європейську Унію. Комісія використовуватиме всі наявні в її розпорядженні інструменти для захисту цих цінностей», – наголошується в резолюції ЄК.

 

Тож, як зазначено в документі, Єврокомісія «розпочинає процедури позивання проти Угорщини та Польщі, пов’язані з рівністю та захистом основних прав».

 

Угорщина та Польща мають два місяці, щоб відповісти на звинувачення Єврокомісії.

15.07.2022

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