Протестувальники в Сербії взяли штурмом будівлю парламенту.

Заворушення в Белграді було спричинене запровадженням комендантської години у зв’язку з пандемією коронавірусу.

У Белграді сербська поліція у вівторок, 7 липня, застосувала сльозогінний газ проти учасників акції протесту. Кілька тисяч людей вийшли на вулиці сербської столиці, щоби продемонструвати своє невдоволення запровадженням у місті комендантської години у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації. Про це повідомило сербське видання «Политика». Головні події розгорнулися під будівлею парламенту – Народних зборів Сербії.

Під час акції її учасники виступали також і проти політики нинішньої влади щодо Косово. Протестувальники скандували «Зрада, зрада!», «Злодії, злодії!», співали «О Косово, Косово!», вигукували образи на адресу президента Сербії Александара Вучича та вимагали його демісії.



Мирні на початку протести переросли в заворушення, бійки з поліцією. Біля парламенту, біля будинку радіо та телебачення Сербії та в інших районах у центрі міста сталися численні сутички демонстрантів із поліцію. Протестувальникам на деякий час вдалося захопити перший поверх будівлі парламенту. Вони намагалися прорватися і до приміщення телерадіокомпанії, але правоохоронці відтіснили мітингувальників, застосувавши спецзасоби. Маніфестанти кидали в поліціянтів каміння та пляшки, запалювали поліційні авта та сміттєві контейнери.

Тринадцять поліціянтів та семеро цивільних людей були поранені під час протестів і заворушень перед сербським парламентом. Всі вони шпиталізовані до Військово-медичної академії в Белграді.

Нагадаємо, що запроваджені в березні в Сербії карантинні обмеження у зв'язку з пандемією були скасовані ще в червні. Критики Вучича вважають, що обмеження знято занадто рано, що було продиктовано бажанням президента провести 21 червня парламентські вибори, які завершилися сенсаційною перемогою очолюваною ним Сербської прогресивної партії (63,4%). Незабаром після виборів епідеміологічна ситуація в країні почала стрімко погіршуватися, сербські ЗМІ повідомляють про переповнені пацієнтами з COVID-19 лікарні, рекордне зростання летальних випадків.

Тож Вучич оголосив сьомого липня про запровадження в сербській столиці комендантської години. «Ситуація в Белграді критична, ще в чотирьох містах – тривожна. З завтрашнього дня запроваджується заборона на зібрання понад п’яти осіб, вводиться комендантська година з п'ятниці до понеділка», – заявив він у зверненні до нації.