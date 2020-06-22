Партія президента сенсаційно перемогла на виборах у Сербії.

Вона тепер зможе самостійно сформувати уряд, не творячи коаліцій.

 

 

Згідно з попередніми результати парламентських виборів у Сербії, правляча Сербська прогресивна партія (СПП), яку очолює президент країни Александр Вучич, отримала 63,4 відсотка голосів. Про це повідомило сербське видання «Политика». Таким чином СПП може розраховувати на 179 з 250 місць у Народній скупщині. У попередньому складі парламенту партія диспонувала лише 102-ма мандатами (за неї проголосувало 2016 року 48,24%), а тому мусила творити коаліцію зі соціалістами та соціал-демократами. Тепер СПП зможе сама сформувати уряд.

 

«Дорогі громадяни Сербії, я багато років у політиці, але таке переживаю вперше! Ми отримали найбільшу в історії довіру народу, понад два мільйони голосів з 3,3 мільйона громадян, котрі прийшли на вибори. Ми перемогли всюди, навіть там, де раніше програвали, в умовах, коли мало хто в це вірив», – заявив Вучич після оголошення попередніх результатів. 

 

Вибори пройшли в неділю, 21 червня, в умовах невисокої електоральної фреквенції, на рівні 48–49 відсотків. Згідно з попереднім графіком, голосування мало відбутися ще 26 квітня, однак було перенесено через запровадження режиму надзвичайного стану, спричиненого пандемією коронавірусу, який було скасовано щойно напередодні виборів.

 

Як зазначають експерти, Вучичу вдалося підвищити популярність своєї партії рішучими заходами в боротьбі з коронавірусом. У той же час кілька опозиційних партій бойкотували вибори, звинувачуючи Вучича в придушенні опозиції і свободи преси.

 

Окрім СПП лише дві партії подолали недавно знижений до трьох відсотків прохідний бар'єр. На другому місці – Соціалістична партія, у неї 10,6 відсотка голосів. На третьому місці – Сербський патріотичний союз, за який проголосувало близько чотирьох відсотків виборців.

22.06.2020

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