Трамп відрядив Нацгвардію для вгамування заворушень у Лос-Анджелесі.

Там уже другий день тривають протести проти масових депортацій, які проводить федеральна влада.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про залучення національних гвардійців для припинення заворушень у Лос-Анджелесі, викликаних діями федеральної влади щодо нелегальних міґрантів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Голова Білого дому ухвалив таке рішення всупереч владі Каліфорнії.

 

«Владою, даною мені як президенту, (...) я закликаю на федеральну службу військовослужбовців та підрозділи Національної гвардії (...) для захисту федеральної власності у місцях, де відбуваються протести», – йдеться в указі, опублікованому на сайті Білого дому. У документі наголошується, що чисельність військовослужбовців та підрозділів каліфорнійської Національної гвардії, призваних на федеральну службу, має становити не менше двох тисяч осіб, а тривалість служби становитиме 60 днів «або на розсуд міністра оборони».

 

Міністр оборони Піт Геґсет попередив, що Пентаґон готовий мобілізувати й війська дійсної служби, «якщо насильство триватиме» в Лос-Анджелесі. Він заявив, що морські піхотинці в сусідньому таборі Пендлтон перебувають «у стані підвищеної готовності».

 

Рішення президента США засудив губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом (Gavin Newscum). У твіті на платформі Х він закинув Трампові, що той залучає Національну гвардію «не тому, що не вистачає правоохоронців, а тому, що вони хочуть видовища». «Цей крок має на меті спровокувати конфлікт і тільки посилить напругу», – застеріг губернатор. За його словами, місцеві підрозділи поліції впоралися з протестами, і залучення Національної гвардії було невиправданим. Губернатор заявив, що залучення Нацгвардії є навмисним загостренням ситуації.

 

У Лос-Анджелесі вже другий день тривають протести проти міґраційної політики Дональда Трампа, зокрема масових депортацій, які проводить федеральна влада. Перша хвиля протестів почалася в п'ятницю ввечері, шостого червня, після дій аґентів Митно-імміграційної служби, які затримали щонайменше 44 особи за порушення імміґраційних правил. У ході заворушень відбулися сутички між демонстрантами та федеральними аґентами. Міністерство внутрішньої безпеки повідомило, що «демонстранти оточили федеральну будівлю і напали на співробітників, проколювали шини їхніх автівок, руйнували будівлі та державне майно».

 

Дональд Трамп раніше написав на своїй платформі Truth Social, що федеральний уряд має зупинити ескалацію протестів. «Якщо губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюскам і мер Лос-Анджелеса Карен Басс (Karen Bass) не виконують своєї роботи, про що всі знають, то федеральний уряд втрутиться і розв'яже проблему», – застеріг він.

08.06.2025

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