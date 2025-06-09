Влада Каліфорнії вимагає від Трампа відкликати Нацгвардію з Лос-Анджелеса.

Губернатор штату погрожує президентові судовим  позовом.

 

 

У неділю, восьмого червня, на вулицях Лос-Анджелеса були розгорнуті війська Національної гвардії Каліфорнії. Нацгвардійці мали допомогти місцевим правоохоронцям придушити протест проти міґраційної політики Дональда Трампа, зокрема масових депортацій, які проводить федеральна влада. Своєю чергою, губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом (Gavin Newscum) виступив з офіційною заявою, адресованою Трампові й главі Пентаґону Пітові Геґсету з вимогою скасувати рішення про «незаконне розміщення військ» Національної гвардії в Лос-Анджелесі. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на твіт губернатора в соцмережі X.

 

«У нас не було проблем, поки не втрутився Трамп. Це поважне порушення суверенітету штату – розпалювання напруженості і відтік ресурсів звідти, де вони дійсно потрібні», – написав Ньюсом.

 

У зверненні губернатор зазначив, що саме він як голова реґіону повинен ухвалювати рішення про те, чи звертатися до федеральної влади по допомогу, якщо ситуація не стосується іноземного вторгнення або повстань, які несуть загрозу державній владі. «Введення військ Нацгвардії в Лос-Анджелес під управлінням з Вашінґтона загрожує поважно загострити ситуацію. Це рішення має бути відкликане, а реґіональні підрозділи повинні повернутися під контроль місцевої влади», – зазначив політик.

 

Підтримку Ньюсому висловили і губернатори-демократи в інших штатах США. «Рішення президента Трампа про розміщення Національної гвардії в Каліфорнії є тривожним зловживанням владою», – йдеться в спільній заяві 22-х губернаторів. У документі також засуджуються погрози Геґсета відрядити до  Лос-Анджелеса морських піхотинців.

 

Ґевін Ньюсом також заявив, що штат подасть позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа у зв'язку з розгортанням Національної гвардії для боротьби з заворушеннями в штаті. «Дональд Трамп створив умови, які ви бачили сьогодні ввечері в телевізорі. Він  ускладнив ситуацію. Він підливає олії у вогонь з того часу, як оголосив, що очолить Національну гвардію – незаконний акт, аморальний вчинок, який суперечить Конституції», – заявив губернатор Каліфорнії в інтерв'ю телеканалу MSNBC

 

Ньюсом уточнив, що на судовому процесі оскаржуватиме рішення Трампа про федералізацію Національної гвардії Каліфорнії без згоди штату.

 

У Лос-Анджелесі вже кілька днів поспіль тривають протести проти міґраційної політики Дональда Трампа. Перша хвиля протестів почалася в п'ятницю ввечері, шостого червня, після дій аґентів Митно-імміграційної служби, які затримали щонайменше 44 особи за порушення імміґраційних правил. У ході заворушень відбулися сутички між демонстрантами та федеральними аґентами. Міністерство внутрішньої безпеки повідомило, що «демонстранти оточили федеральну будівлю і напали на співробітників, проколювали шини їхніх автівок, руйнували будівлі та державне майно».

 

Дональд Трамп раніше написав на своїй платформі Truth Social, що федеральний уряд має зупинити ескалацію протестів. «Якщо губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом і мер Лос-Анджелеса Карен Басс (Karen Bass) не виконують своєї роботи, про що всі знають, то федеральний уряд втрутиться і розв'яже проблему», – застеріг він.

 

Трамп своїм указом розпорядився відправити до Лос-Анджелеса 2000 бійців Національної гвардії Каліфорнії. «Владою, даною мені як президенту, (...) я закликаю на федеральну службу військовослужбовців та підрозділи Національної гвардії (...) для захисту федеральної власності у місцях, де відбуваються протести», – йдеться в указі, опублікованому на сайті Білого дому. У документі наголошується, що чисельність військовослужбовців та підрозділів каліфорнійської Національної гвардії, призваних на федеральну службу, має становити не менше двох тисяч осіб, а тривалість служби становитиме 60 днів «або на розсуд міністра оборони».

09.06.2025

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