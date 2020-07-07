У лікарнях Франківська суттєво побільшало хворих на пневмонії та COVID-19.

 

За попередній тиждень в Івано-Франківську спостерігають значний приріст захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це зазначила на оперативній нараді в міського голови керівниця управління охорони здоров’я міста Марія Бойко.

 

Фото: slovoidilo.ua

 

За її словами, в Івано-Франківську спостерігається тенденція зростання зараження, а що два дні в лікарнях міста фіксують смерті пацієнтів. Міські медичні заклади фактично переповнені. У центральній міській клінічній лікарні – 200 пацієнтів, що становить 80% максимальної спроможності закладу. У міській клінічній лікарні №1 загалом 99 пацієнтів, що становить 82% спроможності закладу.

 

За вчора до ЦМКЛ шпиталізували 40 пацієнтів, з них 17 із пневмоніями. Наразі в реанімації закладу перебуває 7 пацієнтів, стільки ж людей – у реанімації міської клінічної лікарні №1.

 

Фото: facebook.com/CENTRALCITYCLINICALHOSPITAL

 

Натомість у Львові та на Львівщині останніми днями фіксують спад захворюваності на COVID-19. Про це розповіла заступниця міського голови Львова, очільниця міського штабу з прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції у Львові Галина Слічна.

 

«За вчора лабораторними центрами було проведено 1272 аналізи ПЛР. З них ми маємо 144 позитивних тести (з них 64 – місто Львів), що становить фактично 11%. Можна говорити про те, що впродовж останніх днів йде спад захворюваності», – сказала Слічна.

 

Як уточнив лікар-інфекціоніст, заступник директора Львівської обласної інфекційної лікарні Ігор Берник, за попередню добу в області позитивні результати на COVID-19 за результатами ПЛР-діагностики виявлено в 11,3% досліджених проб – це найменший відсоток від 2 липня.

 

Нагадаємо, на ранок сьогодні, 7 липня, на Львівщині виявлено 6445 випадків COVID-19, на Івано-Франківщині – 2744.

 

07.07.2020

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