Галицькі хроніки COVID-19: 7 липня.

Станом на 09:00 7 липня, за даними МОЗ України, у трьох галицьких областях виявлено 11 297 хворих на COVID-19. За минулу добу – 195 нових випадків: 44 – на Івано-Франківщині, 144 – на Львівщині (проведено 1272 ПЛР-дослідження) та 7 – на Тернопіллі (проведено 229 досліджень методом ПЛР).

 

 

За минулу добу внаслідок коронавірусної інфекції померло двоє людей: з Івано-Франківської та Тернопільської областей. Летальність коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини тепер 2,7%.

 

 

За весь час пандемії у трьох областях одужало 3 457 хворих на COVID-19. За минулу добу – 44 особи: 6 на Львівщині, 26 на Тернопіллі та 12 на Івано-Франківщині.

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

7 липня (09:00): 2108 випадків, 7 нових

м. Тернопіль – 5 осіб

Заліщицький район – 2 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

7 липня (09:00): 6445 випадків, 144 нові

м. Львів – 64 особи

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 1 особа

Дрогобицький район – 7 осіб

Жидачівський район – 2 особи

Жовківський район –5 осіб

Золочівський район – 3 особи

Кам'янка-Бузький район – 3 особи

Миколаївський район – 18 осіб

Мостиський район – 2 особи

Перемишлянський район – 1 особа

Пустомитівський район – 11 осіб

Радехівський район – 2 особи

Самбірський район – 11 осіб

Сокальський район – 3 особи

Стрийський район – 1 особа

Яворівський район – 9 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

7 липня (09:00): 2744 випадки, 44 нові

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

07.07.2020

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