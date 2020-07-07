Галицькі хроніки COVID-19: 7 липня.

Станом на 09:00 7 липня, за даними МОЗ України, у трьох галицьких областях виявлено 11 297 хворих на COVID-19. За минулу добу – 195 нових випадків: 44 – на Івано-Франківщині, 144 – на Львівщині (проведено 1272 ПЛР-дослідження) та 7 – на Тернопіллі (проведено 229 досліджень методом ПЛР).
За минулу добу внаслідок коронавірусної інфекції померло двоє людей: з Івано-Франківської та Тернопільської областей. Летальність коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини тепер 2,7%.
За весь час пандемії у трьох областях одужало 3 457 хворих на COVID-19. За минулу добу – 44 особи: 6 на Львівщині, 26 на Тернопіллі та 12 на Івано-Франківщині.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 липня (09:00): 2108 випадків, 7 нових
м. Тернопіль – 5 осіб
Заліщицький район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 липня (09:00): 6445 випадків, 144 нові
м. Львів – 64 особи
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 1 особа
Дрогобицький район – 7 осіб
Жидачівський район – 2 особи
Жовківський район –5 осіб
Золочівський район – 3 особи
Кам'янка-Бузький район – 3 особи
Миколаївський район – 18 осіб
Мостиський район – 2 особи
Перемишлянський район – 1 особа
Пустомитівський район – 11 осіб
Радехівський район – 2 особи
Самбірський район – 11 осіб
Сокальський район – 3 особи
Стрийський район – 1 особа
Яворівський район – 9 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 липня (09:00): 2744 випадки, 44 нові
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.07.07.2020