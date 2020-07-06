Можна відвідувати спортзали й церкви: на Львівщині частково послабили карантин.


У Львівській області частково послаблять карантинні обмеження. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

 

 

Згідно з рішенням комісії, з 7 липня в області дозволено роботу готелів, закладів громадського харчування, закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів і фітнес-центрів за умови дотримання протиепідемічних заходів та відповідних рекомендацій головного державного санітарного лікаря України.

 

Окрім того, в області дозволили проведення релігійних заходів за участю більш ніж однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), де проводять захід. Організатор заходу відповідальний за дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра.

 

Також обласна комісія дала відповідне доручення місцевим штабам із ліквідації надзвичайної ситуації до наступного засідання комісії перевірити готовність дошкільних навчальних закладів до роботи в умовах карантину. Якщо захворюваність далі йтиме на спад, то садочки всіх форм власності можуть відкрити в межах наступного етапу послаблення карантинних обмежень.

 

За даними МОЗ України на сьогодні, 6 липня, Львівська область уже не входить до регіонів зі значним поширенням COVID-19 і відповідає критеріям, визначеним у постанові Кабміну від 17 червня 2020 року №500, які дають змогу почати послаблення карантину.

 

 

«Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить 10,92% за норми менш як 11%. Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить -28,03% за норми менш як 10%. Львівщина потроху виходить із пікового періоду масових захворювань, тому за умови дотримання обережності й усіх рекомендацій можемо частково дозволити роботу деяких сфер бізнесу. Ситуація перебуватиме на ретельному контролі, кожні три дні ми будемо оцінювати стан справ. У разі відповідності епідемічної ситуації в області ознакам для посилення протиепідемічних заходів будемо розглядати питання про посилення карантину», – зазначив голова ЛОДА Максим Козицький.

 

За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить 43,04% за норми менш ніж 50%. Середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу протягом останніх семи днів – 108,66 на 100 тисяч населення (норма – більш ніж 24).

 

Зауважимо, відповідно до цих критеріїв МОЗ, Львівщина на сьогодні є єдиною з областей Галичини, в якій можна послаблювати карантин. Тернопілля й Івано-Франківщина не відповідають усім необхідним для цього критеріям.

 

06.07.2020

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