Українці вважають владу більшою загрозою для економіки, ніж війну і ковід.

Понад половина українців – 52% – вважає: якщо найближчої осені й спалахне економічна криза, то її причиною стане некомпетентність влади. Третина вважає, що до кризи може дійти через пандемію коронавірусу. І лише 6% вважають, що причиною економічних труднощів стане війна на Донбасі.

Про це йдеться в результатах соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг" наприкінці червня.

Майже дві третини українців – 63% – трактують напрям руху країни як неправильний; лише 22% оцінюють його як добрий. Упродовж місяця частка оптимістів упала на 10%.

Дослідження "Рейтингу" – вже третє за минулий місяць, котре виявило злам у зміні політичних орієнтацій укранців: як підтверджують попередні опитування КМІСу та Центру Разумкова, виборці розчаровуються в діях влади і персонально Володимира Зеленського та констатують погіршення справ.

Дві третини опитаних (64%) зауважили погіршення економічного становища України впродовж минулих півроку, майже чверть (24%) вважає, що воно не змінилося, і лише 9% – що покращилося.

У найближчі пів року 37% очікують погіршення економічного становища країни, а 31% – не передбачають змін.

Серед емоцій, які найкраще відображають стан респондентів, найбільшими виявилися розчарування (41%) і надія (30%). Далі йдуть – сум (15%), страх, злість, розгубленість, зацікавлення (по 11%), радість і байдужість (по 9%), здивування (7%).

Діяльністю Президента Володимира Зеленського задоволені 36%, не задоволені – 52%.

Роботою Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова задоволені 21%, не задоволені – 51%. Лише 9% позитивно оцінили діяльність парламенту, 76% – негативно.

9% висловили задоволення з діяльності прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, 56% – невдоволені. Лише 8% схвалюють роботу Кабміну, 71% – не схвалюють.

Аудиторія: населення України віком від 18 років; в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше як 2,2%. Терміни проведення: 24-28 червня 2020 року.