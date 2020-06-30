Центр Разумкова: Баланс довіри до Зеленського став мінусовим уперше за каденцію.

Баланс довіри до Президента України Володимира Зеленського вперше за його президентуру став неґативним. Згідно зі соціологічним опитуванням Центру Разумкова, у червні Зеленському цілковито довіряло 12,5% українців, а ще 28,5% – радше довіряло (разом позитивних опіній – 41%). Натомість 26,9% уже цілком не вірять керівнику держави, а 24% – частково (недовіра – 50,9%).

У такий спосіб, баланс довіри до Зеленського склав -9,9%. Станом на червень в Україні вже немає жодного політика, котрий сприймався би виборцями бодай із відносним рівнем довіри.

Під час попереднього соціологічного опитування Центру Разумкова, проведного в квітні, в довірі Зеленському зізналося 57% українців, натомість 37% сказали, що не довіряють. Найвищим рівень довіри до Зеленського був у вересні 2019 року – тоді йому довіряли 79% громадян, не довіряли – лише 13,5%.

Ілюстрація із прес-релізу Центру Разумкова. Клацніть для збільшення

Поза тим, Володимир Зеленський залишається політиком із найбільшим рівнем довіри серед усіх інших. Більш-менш пристойний баланс довіри має ще голова Верховної Ради Дмитро Разумков (-15,8%). Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, хоч і працює лише три місяці, вже нажив -49% недовіри.

Найгірший баланс довіри мають Юлія Тимошенко (-64,8%), Арсен Аваков (-64%) і Петро Порошенко (-60,1%).

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський (25% серед усіх респондентів, або 35% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Мають намір проголосувати за Юрія Бойка, відповідно, 15% і 20%, за Петра Порошенка – 11% і 16%.

За Юлію Тимошенко – 6% і 8%, за Ігоря Смешка – 3% і 4%, за Анатолія Гриценка – 2% і 3%, за Руслана Кошулинського – 1% і 2%, за Олександра Вілкула – 1% і 2%, за Олега Ляшка – 1% і 1%.

Якби ж найближчим часом відбувся другий тур президентських виборів у торішньому складі, то за Володимира Зеленського проголосували б 41% серед усіх респондентів (або 70% тих, хто візьме участь у виборах і визначився), а за Порошенка – 16% (30%).

Дослідження проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 17 по 24 червня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.