За місяць рівень підтримки дій Зеленського впав на 10%.

 

За один місяць частка українців, котрі схвалюють дії та заяви Президента України Володимира Зеленського, зменшилася майже на 10%. Згідно зі соціологічним дослідженням, проведеним Київським міжнародним інститутом соціології, у червні 38% респондентів зізналися в підтримці дій керівника держави, натомість місяць тому їх було 47%. 

 

 

Водночас, частка громадян, котрі не схвалюють дій Зеленського, за місяць збільшилася із 37% до 45%.

 

"Різниця між часткою тих, хто схвалює дії та заяви Президента, та часткою тих, хто не схвалює, вперше за останній рік стала від’ємною і становила мінус 7%", – прокоментували у КМІС.

 

23% респондентів схвалюють дії Кабінету Міністрів; 59% – не схвалюють. 21% українців прихильні до діяльності Верховної Ради; 62% – не схвалюють роботу парламенту.

 

Українці невдоволені боротьбою з коронавірусом. Майже дві третини – 63% – вважає, що Україна ще не впоралася з епідемією і число нових хворих скоро зростатиме. Лише 18% гадають, що держава поборола ковід.

 

Більшість респондентів не підтримують тези про політичне переслідування Петра Порошенка: 51% схиляються до думки, що кримінальні провадження проти попереднього Президента – то "покарання за порушення закону". Але інша половина або засуджує справи проти Порошенка (30%), або ж вагається щодо тих всіх пригод у ДБР (19%). 

   

Інформація про опитування. Період: 20-23 червня 2020 року. Метод: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews); на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України. До вибірки не залучені території, яких тимчасово не контролює влада України, – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників, близьких до 50%, 2,1% – для показників, близьких до 25%, 1,4% – для показників, близьких до 10%. Дані цього дослідження порівнюють с результатами попередніх опитувань КМІС.  

 

29.06.2020

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