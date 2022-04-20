Лише 3% біженців у Івано-Франківську не планують повертатися додому.

За оцінками міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, в місті зараз перебуває 45 тисяч вимушено переміщених осіб. 87% із них оцінюють ставлення місцевих мешканців до себе як позитивне, водночас серед самих франківчан таку думку поділяють лише 62%, – такими є результати опитування, проведеного 16 квітня соціологічною групою "Рейтинг"*.

 

Понад 90% біженців хотіли б завести знайомства та друзів серед місцевих жителів. З іншого боку, не проти знайти друзів серед переселенців понад 80% франківчан. Не мають такого бажання 16% місцевих мешканців.

 

Мовне питання

 

Попри те, що більшість опитаних (понад 65%), які недавно приїхали до міста, спілкуються у побуті двома мовами або лише російською, абсолютна більшість із них (82%) намагаються з місцевими спілкуватися тільки українською (серед російськомовних таких – дві третини). При цьому 57% переселенців не бачать проблеми мовного непорозуміння з місцевими жителями. 37% вбачають у цьому незначну проблему, лише 6% – значну. Натомість серед місцевих 13% вважають, що існує значна проблема мовного непорозуміння з біженцями, 51% вважають цю проблемою незначною, 35% не бачать у цьому жодної проблеми.

 

 

44% опитаних фраківчан зазначили, що їм невідомі факти порушення соціальних норм та непристойної поведінки з боку біженців з інших регіонів України. 42% знають про такі випадки виключно з засобів масової інформації. Лише 13% стикалися з подібними випадками особисто.

 

Чому Івано-Франківськ?

 

61% опитаних переселенців головною причиною вибору саме Івано-Франківська як міста для тимчасового перебування назвали наявність родичів або близьких друзів у місті. 14% обрали місто через інформацію про наявність вільних місць для тимчасового проживання. Лише 4% зазначили, що поїхали до міста через рішення відповідальної за переселення організації, 3% – з огляду на можливість отримати роботу.

 

 

30% опитаних мешканців Івано-Франківська зазначили, що вже прийняли особисто у себе біженців з інших регіонів країни. Ще 25% готові прийняти. 44% не висловили бажання прийняти переселенців.

 

51% біженців проживають на даний час у помешканнях родичів, друзів або знайомих. 33% орендують квартиру, 7% проживають у помешканнях чужих для них осіб. Лише 3% живуть у готелях чи хостелах, 2% – у центрах для біженців. Серед тих, хто орендують житло, 63% вважають вартість оренди завищеною, 32% – прийнятною.

 

Хто залишиться?

 

Як франківчани, так і переселенці абсолютно згодні з тим, що Івано-Франківськ є комфортним містом для проживання. 20% переселенців хотіли б залишитися жити або знайти роботу в Івано-Франківську. Ще 40%, можливо, розглянули б таку перспективу. 39% не мають таких намірів. Своєю чергою, 51% місцевих мешканців позитивно ставиться до того, що частина переселенців могла б залишитися у місті для проживання та роботи. 43% ставляться до цього нейтрально і лише 5% – негативно.

 

 

10% опитаних переселенців планують повертатися додому найближчим часом, 45% планують повертатися, але трохи пізніше. 40% мають намір повернутися тільки після закінчення війни. Лише 3% не мають наміру повертатися взагалі.

 

51% міських мешканців позитивно поставилися б до того, що частина переселенців залишилися б жити або працювати у місті. 43% ставляться до такої перспективи нейтрально, лише 5% – негативно.

 

*Опитані мешканці Івано-Франківська та переселенці, які приїхали у місто, від 18 років і старші. Вибірка серед мешканців міста репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 600 респондентів – жителі міста Івано-Франківськ, 400 респондентів – переселенці. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 4,0% опитування містян, не більше 4,9%  опитування переселенців.

 

20.04.2022

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