Президент Дуда та прем'єр Моравєцький залишаються лідерами рейтингу довіри у Польщі.

Лідер опозиції експрем'єр Дональд Туск виявився аутсайдером рейтингу.

Лідерами серпневого рейтингу довіри політиків у Польщі, згідно з останніми опитуваннями громадської думки, проведеними соціологічними центром CBOS є президент Анджей Дуда і прем’єрміністр Матеуш Моравєцький. Про це повідомила інформаційна аґенція РАР. На третьому місті – міністр національної оборони Маріуш Блащак (Mariusz Błaszczak). Найгірший баланс довіри та недовіри, як засвідчує дослідження CBOS, наразі має лідер опозиційної Громадянської платформи (ГП) Дональд Туск.

У серпні, як і в попередньому місяці, президент Анджей Дуда очолює рейтинг довіри до політиків. Свою довіру йому висловили 54% респондентів. Не довіряють главі держави 35 відсотків. Тож відсоток висловлювань довіри президентові порівняно з липнем зросла на вісім пунктів, а недовіра зменшився на сім пунктів.

Друге місце в опитуванні посів прем'єрміністр Матеуш Моравєцький, якому довіряють 43 відсотки. респондентів, тоді як 44% висловлюють йому недовіру. Щоправда, щодо голови уряду CBOS відзначив найсуттєвіші позитивні зміни в суспільному сприйнятті – збільшення декларацій довіри на вісім пунктів і зниження декларацій недовіри на 9 пунктів – порівняно з опитуванням місячної давності.

Третє місце в серпневому рейтингу посів глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак, якому довіряють 39 відсотків респондентів, а не довіряють 34 відсотки.

По 38 відсотків довіри респонденти висловили щодо мера Варшави Рафала Тшасковського (Rafała Trzaskowski), який репрезентує опозиційну ГП та щодо віцепрем'єрміністра, лідера партії «Право і Справедливість» Ярослава Качинського. У випадку Тшасковського недовіру висловили 42% респондентів, а у випадку Качинського – 50 відсотків.

Лідерові ГП Дональдові Туску довіру йому висловили лише 27 відсотків респондентів, а недовіру вдвічі більше – 54 відсотки. Порівняно з липнем довіра до цього політика впала на сім пунктів, а показники недовіри зросли на два пункти.

«У серпні порівняно з липнем збільшився відсоток респондентів, які заявили про довіру, і знизився відсоток респондентів, які заявили про недовіру всім політикам Об’єднаних правих, включених до обох опитувань. У випадку з опозиційними політиками, все відбулося навпаки: зросла кількість респондентів, які висловили їм недовіру й спала кількість респондентів, які декларують їм довіру», – зазначили представники CBOS у коментарі PAP.

Дослідження проводилося з 14 до 27 серпня цього року в рамках процедури змішаного режиму на репрезентативній вибірці повнолітніх мешканців Польщі. Було опитано 1024 респонденти.