8% вимушених переселенців, які замешкали на Львівщині не планують повертатися додому.

 

Лише 8% вимушених переселенців, які замешкали у великих містах Львівщини (Львів, Дрогобич, Самбір, Стрий, Червоноград) взагалі не мають наміру повертатися додому, - такими є результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 13–23 травня. 18% опитаних переселенців планують повертатися додому вже найближчим часом, 34% – планують повертатися, але трохи пізніше. 36% – мають намір повернутися тільки після закінчення війни.

 

 

З'ясувалося також, що місцеві мешканці здебільшого позитивно (39%) або нейтрально (36%) ставляться до того, що частина переселенців могла б залишитися у місті для проживання та роботи. Втім 22% опитаних жителів міст Львівщини ставляться до такої перспективи негативно. 

 

У той же час 84% опитаних місцевих жителів підтримують ініціативу перенесення підприємств, які постраждали від війни на територію Львівщини. 63% – за будівництво постійних помешкань у їхньому місті для внутрішньо переміщених осіб (проти загалом – 23%, найбільше у Львові – 27%).

 

 

На даний час 49% опитаних переселенців проживають у центрі для біженців, 22% у помешканнях родичів, друзів або знайомих. 21% – орендують квартиру, 3% – проживають у помешканнях чужих для них осіб. Лише 2% живуть у готелях, чи хостелах. 

 

Лише 19% ВПО сьогодні працюють, 80% – не мають роботи. 39% тих, хто тимчасово безробітній, мають намір шукати роботу на Львівщині, 54% – такого наміру не мають. Відносно більше тих, хто має намір шукати роботу, спостерігається серед чоловіків, представників молодого та середнього віку, та тих, хто зупинився у Львові. 

 

01.06.2022

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