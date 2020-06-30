Медслужби Франківська готуються до пікових навантажень лікарень.

 

Медичні служби Івано-Франківська взялися готуватися до пікового навантаження лікарень. Йдеться про готовність медзакладів у разі значного зростання кількості хворих із коронавірусом, які потребуватимуть шпиталізації.

 

 

«Упродовж останнього часу кількість хворих не зменшується, а навіть й збільшується. Саме тому важливо опрацювати питання збільшення кількості місць для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом у разі потреби. Зокрема, мова йде про підготовку так званих лікарень "другої хвилі". А також потрібно врегулювати питання госпіталізації у міські заклади першочергово пацієнтів міста. Дав доручення опрацювати це питання, щоб ми були готовими», – написав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй fb-сторінці.

 

Медики та керівництво міста також закликали іванофранківців дотримуватися встановлених санітарних норм і не нехтувати масковим режимом, адже це зможе сповільнити темпи поширення коронавірусної інфекції.

 

Зазначимо, на сьогодні, 30 червня, в Івано-Франківській області зафіксовано 2395 хворих на COVID-19, з них 638 – мешканці Івано-Франківська. Впродовж минулої доби виявили 45 нових випадків, з них 12 – франківчани.

 

У Львові, де останнім часом фіксують рекордні кількості хворих наCOVID-19, також готуються до ймовірного зростання кількості пацієнтів, які потребуватимуть шпиталізації. Зокрема, від суботи в місті запрацювала ще одна госпітальна база для прийому пацієнтів з COVID-19 або ж підозрою. У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова виділили 300 місць для таких хворих. До того в місті функціонувало дві госпітальні бази – 1-ша і 8-ма лікарні. Крім лікарні швидкої допомоги, новими госпітальними базами у Львові також стануть 4-та і 5-та міські лікарні.

 

 

30.06.2020

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