Галицькі хроніки COVID-19: 30 червня.

Станом на 09:00, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях загалом виявили 9 749‬ випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 194 нових інфікованих: 45 – в Івано-Франківській області, 6 (зі 171 проведеного ПЛР-дослідження) – у Тернопільській і 143 (із 1098 проведених ПЛР-тестів) – у Львівській.

За даними РНБО України, протягом минулої доби померло троє людей з COVID-19 на Львівщині. Летальність коронавірусної хвороби серед галичан тепер утримується на рівні 2,8%.

За весь час пандемії коронавірусу у трьох галицьких областях одужало 2 985‬‬‬ людей. Протягом минулої доби – 9 осіб: одна людина на Тернопіллі (за інформацією ДУ "Тернопільський ОЛЦ" – двоє), шестеро на Львівщині та двоє на Івано-Франківщині.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

30 червня (09:00): 1919 випадків, 6 нових

м. Тернопіль – 1 особа

Тернопільський район – 1 особа

Борщівський район – 1 особа

Чортківський район – 3 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

30 червня (09:00): 5435 випадків, 143 нові

Львів – 47 осіб

Жовківський район – 16 осіб

Пустомитівський район – 16 осіб

Городоцький район – 15 осіб

Яворівський район – 14 осіб

Миколаївський район – 12 осіб

Стрийський район – 4 осіб

Дрогобицький район – 4 осіб

Мостиський район – 2 особи

Сокальський район – 2 особи

Бродівський район – 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

30 червня (09:00): 2395 випадків, 45 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 30 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.