Галицькі хроніки COVID-19: 30 червня.

Станом на 09:00, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях загалом виявили 9 749 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 194 нових інфікованих: 45 – в Івано-Франківській області, 6 (зі 171 проведеного ПЛР-дослідження) – у Тернопільській і 143 (із 1098 проведених ПЛР-тестів) – у Львівській.
За даними РНБО України, протягом минулої доби померло троє людей з COVID-19 на Львівщині. Летальність коронавірусної хвороби серед галичан тепер утримується на рівні 2,8%.
За весь час пандемії коронавірусу у трьох галицьких областях одужало 2 985 людей. Протягом минулої доби – 9 осіб: одна людина на Тернопіллі (за інформацією ДУ "Тернопільський ОЛЦ" – двоє), шестеро на Львівщині та двоє на Івано-Франківщині.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 червня (09:00): 1919 випадків, 6 нових
м. Тернопіль – 1 особа
Тернопільський район – 1 особа
Борщівський район – 1 особа
Чортківський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 червня (09:00): 5435 випадків, 143 нові
Львів – 47 осіб
Жовківський район – 16 осіб
Пустомитівський район – 16 осіб
Городоцький район – 15 осіб
Яворівський район – 14 осіб
Миколаївський район – 12 осіб
Стрийський район – 4 осіб
Дрогобицький район – 4 осіб
Мостиський район – 2 особи
Сокальський район – 2 особи
Бродівський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 червня (09:00): 2395 випадків, 45 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 30 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.30.06.2020