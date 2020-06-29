Галицькі хроніки COVID-19: 29 червня.

Станом на 09:00, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 9 555 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 185 нових інфікованих: 50 – в Івано-Франківській області, 20 (із 444 проведених ПЛР-досліджень) – у Тернопільській і 115 (із 595 проведених ПЛР-тестів) – у Львівській.
За даними Центру громадського здоров'я України, протягом минулої доби померло шестеро людей з COVID-19 на Львівщині. Летальність серед галичан становить 2,8%.
За весь час пандемії коронавірусу у трьох галицьких областях одужало 2976 людей. Протягом минулої доби – 8 осіб на Тернопіллі.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 червня (09:00): 1913 випадків, 20 нових
м. Тернопіль – 12 осіб
Тернопільський район – 1 особа
Зборівський район – 1 особа
Лановецький район – 2 особи
Збаразький район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 червня (09:00): 5292 випадки, 173 нові
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 червня (09:00): 2350 випадків, 50 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 29 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.29.06.2020