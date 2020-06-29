Галицькі хроніки COVID-19: 29 червня.

 

Станом на 09:00, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 9 555‬ випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 185 нових інфікованих: 50 – в Івано-Франківській області, 20 (із 444 проведених ПЛР-досліджень) – у Тернопільській і 115 (із 595 проведених ПЛР-тестів) – у Львівській. 

 

 

За даними Центру громадського здоров'я України, протягом минулої доби померло шестеро людей з COVID-19 на Львівщині. Летальність серед галичан становить 2,8%.

 

 

За весь час пандемії коронавірусу у трьох галицьких областях одужало 2976‬‬ людей. Протягом минулої доби – 8 осіб на Тернопіллі.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

29 червня (09:00): 1913 випадків, 20 нових

м. Тернопіль – 12 осіб

Тернопільський район – 1 особа

Зборівський район – 1 особа

Лановецький район – 2 особи

Збаразький район – 4 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

29 червня (09:00): 5292 випадки, 173 нові

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

29 червня (09:00): 2350 випадків, 50 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 29 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

29.06.2020

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