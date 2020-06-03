Свіжа соціологія пророкує Анджею Дуді поразку у другому турі.

Досі чинного президента Польщі вважали безальтернативним лідером у рейтингу популярності.

 

                             Дуда і Тшасковський

 

Чинний глава польської держави Анджей Дуда все ще залишається лідером президентських рейтингів. Про це пише видання Gazeta Wyborcza, покликаючись на результати опитувань громадської думки, проведених 28-29 травня Інститутом досліджень основ демократії при варшавському Університеті соціальних та гуманітарних наук (Zespół Centrum Studiów nad Demokracją Uniwersytetu SWPS).

 

Згідно з ними, якби президентські вибори відбулися найближчим часом, за Дуду проголосувало б 32 відсотки поляків. Його головний конкурент – 48-річний президент Варшави Рафал Тшасковський (Rafał Trzaskowski), котрий балотується від опозиційної Громадянської коаліції (ГК), отримав би 25% голосів. У трійку лідерів увійшов би теж 43-річний польський журналіст, публіцист, письменник і громадський діяч Шимон Головня (Szymon Hołownia) – з результатом 11,4%. Він балотується як самовисуванець.

 

 

Свіжа соціологія засвідчила, що рейтинг чинного президента стрімко падає, у той час як у його конкурентів зростає. Так, різниця у 14 відсоткових пунктів між рейтингами Дуди і Тшасковського, яка була зафіксована соціологією ще два тижні тому, нині змаліла до семи відсотків. Тобто підтримка президента Польщі впала на три відсотки, а кандидата від ГК зросла на чотири відсотки. Наростив свій рейтинг і Головня, додавши до нього три відсоткові пункти.

 

Утім значно цікавішою є соціологія другого туру. Згідно з нею, Анджей Дуда програє у двобої з кожним з названих конкурентів. У парі Дуда проти Тшасковського за чинного главу держави готові віддати свої голоси 43 відсотки поляків, за опозиціонера – 57 відсотків. У парі Дуда vs Головня результат для президента ще сумніший – 37:61.

 

Тим часом Польща ще досі не визначилася з датою президентських виборів. Вони мали відбутися у травні, але через пандемію коронавірусу їх вирішили перенести на невизначений термін. Відтак голосування може пройти у липні, а може бути перенесено аж на осінь.

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