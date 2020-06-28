Галицькі хроніки COVID-19: 28 червня.

Станом на 09:00, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях загалом виявили 9370‬ випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 237 нових інфікованих: 47 – в Івано-Франківській області, 17 (із 223 проведених ПЛР-досліджень) – у Тернопільській і 173 (із 576 проведених ПЛР-тестів) – у Львівській.

За даними Центру громадського здоров'я України, протягом минулої доби померло шестеро людей з COVID-19 на Львівщині, а також одна людина на Івано-Франківщині. Летальність коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,8%.

За весь час пандемії коронавірусу у трьох галицьких областях одужало 2968‬‬ людей. Протягом минулої доби – 11 осіб: 4 – на Львівщині та 7 – на Тернопіллі.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

28 червня (09:00): 1893 випадки, 17 нових

м. Тернопіль – 4 особи

Тернопільський район – 6 осіб

Зборівський район – 2 особи

Лановецький район – 1 особа

Чортківський район – 1 особа

Кременецький район – 3 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

28 червня (09:00): 5177 випадків, 173 нові

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

28 червня (09:00): 2300 випадків, 47 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 28 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.