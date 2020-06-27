Галицькі хроніки COVID-19: 27 червня.

Станом на 09:00, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях загалом виявили 9133‬ ‬ випадки захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 223 нових інфікованих: 36 – в Івано-Франківській області, 19 (із 300 проведених ПЛР-досліджень) – у Тернопільській і 168 – у Львівській.



За даними РНБО, протягом минулої доби померло п'ятеро людей з COVID-19 на Львівщині, а також по одній людина на Івано-Франківщині та Тернопіллі. Летальність коронавірусної хвороби серед галичан 2,8%.



За весь час пандемії коронавірусу у трьох галицьких областях одужало 2957‬‬ людей. Протягом минулої доби, за даними РНБО, – 32 осіб: 12 – на Львівщині, 6 – на Івано-Франківщині та 15 – на Тернопіллі.



ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

27 червня (09:00): 1876 випадків, 19 нових

м. Тернопіль – 3 особи

Тернопільський район – 3 особи

Гусятинський район – 1 особа

Лановецький район – 3 особи

Збаразький район – 1 особа

Кременецький район – 1 особа

Монастириський район – 2 особи

Підгаєцький район – 1 особа

Чортківський район – 2 особи

Бучацький район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

27 червня (09:00): 5004 випадки, 168 нових

Львів – 78 осіб

Городоцький район – 9 осіб

Дрогобицький район – 2 особи

Жидачівський – 1 особа

Жовківський район – 7 осіб

Золочівський район – 1 особа

Кам'янка-Бузький район – 25 осіб

Миколаївський район – 2 особи

Мостиський район – 3 особи

Перемишлянський район – 3 особи

Пустомитівський район – 11 осіб

Радехівський район – 2 особи

Самбірський район – 1 особа

Сокальський район (у т.ч. Червоноград) – 9 осіб

Стрийський район – 1 особа

Трускавець – 3 особи

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 9 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

27 червня (09:00): 2253 випадки, 36 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 27 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.