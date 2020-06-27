Галицькі хроніки COVID-19: 27 червня.

Станом на 09:00, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях загалом виявили 9133 випадки захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 223 нових інфікованих: 36 – в Івано-Франківській області, 19 (із 300 проведених ПЛР-досліджень) – у Тернопільській і 168 – у Львівській.
За даними РНБО, протягом минулої доби померло п'ятеро людей з COVID-19 на Львівщині, а також по одній людина на Івано-Франківщині та Тернопіллі. Летальність коронавірусної хвороби серед галичан 2,8%.
За весь час пандемії коронавірусу у трьох галицьких областях одужало 2957 людей. Протягом минулої доби, за даними РНБО, – 32 осіб: 12 – на Львівщині, 6 – на Івано-Франківщині та 15 – на Тернопіллі.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 червня (09:00): 1876 випадків, 19 нових
м. Тернопіль – 3 особи
Тернопільський район – 3 особи
Гусятинський район – 1 особа
Лановецький район – 3 особи
Збаразький район – 1 особа
Кременецький район – 1 особа
Монастириський район – 2 особи
Підгаєцький район – 1 особа
Чортківський район – 2 особи
Бучацький район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 червня (09:00): 5004 випадки, 168 нових
Львів – 78 осіб
Городоцький район – 9 осіб
Дрогобицький район – 2 особи
Жидачівський – 1 особа
Жовківський район – 7 осіб
Золочівський район – 1 особа
Кам'янка-Бузький район – 25 осіб
Миколаївський район – 2 особи
Мостиський район – 3 особи
Перемишлянський район – 3 особи
Пустомитівський район – 11 осіб
Радехівський район – 2 особи
Самбірський район – 1 особа
Сокальський район (у т.ч. Червоноград) – 9 осіб
Стрийський район – 1 особа
Трускавець – 3 особи
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 9 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 червня (09:00): 2253 випадки, 36 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 27 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.27.06.2020