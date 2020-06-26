Галицькі хроніки COVID-19: 26 червня.

Станом на 09:00, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 8 910‬ ‬ випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 297 нових інфікованих: 46 – в Івано-Франківській, 42 (з 941 проведеного ПЛР-дослідження) – у Тернопільській і 209 – у Львівській (із 1238 ПЛР-тестів) області.

За минулу добу померло троє людей з COVID-19 на Львівщині та одна людина на Івано-Франківщині. Летальність коронавірусної хвороби серед галичан тепер 2,8%.



За весь час пандемії коронавірусу у трьох галицьких областях одужало 2 925‬ людей. Протягом минулої доби, за даними ЦГЗ, – 28 осіб: 13 – на Львівщині, 8 – на Івано-

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 червня (09:00): 1857 випадків, 42 нові

м. Тернопіль – 19 осіб

Тернопільський район – 2 особи

Бучацький район – 1 особа

Шумський район – 1 особа

Козівський район – 3 особи

Підволочиський район – 1 особа

Збаразький район – 3 особи

Лановецький район – 12 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 червня (09:00): 4836 випадків, 209 нових

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 червня (09:00): 2217 випадків, 46‬ нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 26 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.