Галицькі хроніки COVID-19: 26 червня.

 

Станом на 09:00, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 8 910‬ ‬ випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу – 297 нових інфікованих: 46 – в Івано-Франківській, 42 (з 941 проведеного ПЛР-дослідження) – у Тернопільській  і 209 – у Львівській (із 1238 ПЛР-тестів) області. 

 

 

За минулу добу померло троє людей з COVID-19 на Львівщині та одна людина на Івано-Франківщині. Летальність коронавірусної хвороби серед галичан тепер 2,8%.

 


За весь час пандемії коронавірусу у трьох галицьких областях одужало 2 925‬ людей. Протягом минулої доби, за даними ЦГЗ, – 28 осіб: 13 – на Львівщині, 8 – на Івано-

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

26 червня (09:00):  1857 випадків,  42 нові

м. Тернопіль – 19 осіб

Тернопільський район – 2 особи

Бучацький район – 1 особа

Шумський район – 1 особа

Козівський район – 3 особи

Підволочиський район – 1 особа

Збаразький район – 3 особи

Лановецький район – 12 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

26 червня (09:00): 4836 випадків, 209 нових

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

26 червня (09:00): 2217 випадків, 46‬ нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, ЦГЗ України станом на 09:00 26 червня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

26.06.2020

До теми

Митрополит Андрей Шептицький у творчій долі Василя Дядинюка
Любов Волошин
Василь Дядинюк репрезентував у своїй особі тип нового українця повоєнної доби: вразливий, амбітний, повний особистої і національної гідности та гарячий український патріот
24.06.20 | | Минуле
Походження життя: заповнено важливу прогалину
Учені реконструювали білок, з якого, можливо, утворилися перші клітини. 
24.06.20 | | Наука
Психологія тих, що «запасається» туалетним папером
Певна міра емоційності та сумлінності визначає схильність робити запаси.
23.06.20 | | Наука
Стерилізація Львова
Анна ГЕРИЧ
У центрі міста могла б постати перша законсервована й доступна для огляду пам’ятка археології — церква Воздвиження Чесного Хреста (ХVI cт.), фундаменти якої відкрили у процесі реконструкції фонтана "Кульбаба"
23.06.20 | | Галичина
Дух часу, геній місця та ровер
Василь МАХНО
Слова, як і мови, народжуються, живуть і зникають. Одне із завдань письменника, якщо взагалі існують завдання, — продовжити своїм письмом життя слів та власної мови, тобто зменшити втрати.
23.06.20 | | Штука
Маршрутка в Житомир їде «до танка»
Олександр Ірванець
В Європі пацифісти віддавна фарбували радянські пам'ятники в кольори веселки. Українські неформали активності поки не проявляють
23.06.20 | | Дискурси
Все це тільки ілюзія
Юстина Добуш
Відомий ізраїльський письменник Агарон Аппельфельд  у «Квітах пітьми» розвиває далі тему любовних взаємин української жінки та єврея на тлі Голокосту. 
22.06.20 | | Штука
Без імунітету
Юрко ТИМЧУК
Добре, що Джордж Р.Р. Мартін досі не звернув уваги на українську політику.  В «Іграх престолів» умовно позитивними персонажами можна було назвати хіба драконів — у наших палестинах і такого нема
22.06.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.